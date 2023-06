TecDAX: Auf den Spuren einer SKS-Formation

Der deutsche Technologieindex TecDAX hat sich in dieser Woche eindeutig unter den EMA 200 und somit eine sehr wichtige Unterstützung der letzten Wochen abwärts begeben, außerdem hat sich in den letzten Tagen eine eindeutige Trendwendeformation in Form einer SKS-Formation herauskristallisiert. Diese Gemengelage kann kaum bullische Signale hervorbringen.

Im konkreten Fall könnte dies unterhalb eines Kursniveaus von 3.122 Punkten weitere Abschläge zunächst an 3.086 und darunter in den Bereich von 3.034 Punkten bedeuten.

Ein bullisches Szenario kann dagegen erst oberhalb von 3.350 Punkten für den Technologieindex abgeleitet werden, Zugewinne an 3.535 Punkte wären dann im Rahmen einer positiven Auflösung zu erwarten.

Noch allerdings müssen Investoren eine eindeutige Signallage abwarten, ehe signifikante Impulse aus der Auflösung oder nicht Auflösung der Formation hervorgehen. Der aktuelle Bereich kann kurzzeitig als neutral bewertet werden.