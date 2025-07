Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger erleichtert auf das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA reagiert. Der hiesige Leitindex Dax stieg in der ersten Handelsstunde am Montag um 0,6 Prozent auf 24.361 Punkte. Der Index hatte zu Handelsbeginn noch oberhalb von 24.450 Punkten notiert.

Die USA und die EU einigten sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA. Das gilt auch für die Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Die Einigung schaffe zudem einen Rahmen für die zukünftige Senkung der Zölle auf weitere Produkte, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatten Marktteilnehmer bereits auf ein Abkommen gehofft, nachdem die Vereinigten Staaten eine Einigung mit Japan erzielt hatten. "Die Spekulation auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union ist aufgegangen", schrieb das Handelshaus CMC Markets. Das No-Deal-Szenario samt einer Trendwende nach unten sei vermieden worden.

Pharma-Aktien profitieren

Nach der Zoll-Einigung zwischen der Europäischen Union und den USA sind Pharma-Aktien am Montag unter den größten Gewinnern. Der Zoll-Deal habe die letzten Sorgen über die Belastungen durch Zölle beseitigt, kommentierte Analyst Richard Vosser von JPMorgan in einer aktuellen Einschätzung zum deutschen Labor- und Pharmaausrüster Sartorius.

Die Sartorius-Vorzüge erklommen im Dax die Spitze mit plus 2,4 Prozent. Es folgten die Titel von Merck KGaAmit plus 2 Prozent. Sartorius profitierten außerdem von einer Hochstufung durch Bernstein Research von "Market-Perform" auf "Outperform".Die USA und die EU haben sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA geeinigt. Das gilt auch für die Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Zur Zolleinigung schrieb Bernstein-Analyst Florent Cespedes, die Zölle von 15 Prozent seien für die Pharma-Unternehmen ein beherrschbares Risiko, in den Bewertungen sei dies aber bereits reflektiert. (mit Material von dpa-AFX)