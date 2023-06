Am Wochenende herrschte große Unsicherheit über den Putschversuch in Russland. Aktuell hat die Lage sich entspannt. Die Rheinmetall Aktien geben in der Folge um bis zu sieben Prozent nach und führen die Verliererliste im Dax an. Deutlich positiver ist das Bild bei SMA Solar. Die Aktie kann am Freitag enorm zulegen, nachdem die Prognosen erneut angehoben wurden. Eli Lilly kann ebenfalls positives berichten. Gute Phase 2 Ergebnisse zum Adipositas-Therapeutikum könnten den Kurs erneut beflügeln.

