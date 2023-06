ROUNDUP/Aktien New York: Träger Wochenauftakt - Dow dreht ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre moderaten Anfangsgewinne nicht halten können und sind leicht ins Minus abgerutscht. Mangels wichtiger Konjunktur- und Unternehmensnachrichten läuft der Handel am Montag in ruhigen Bahnen. Neben den anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnen die jüngsten Ereignisse in Russland die Anleger zur Zurückhaltung. Vergangene Woche hatten mehrere Zentralbanken ihre Leitzinsen teils deutlicher als erwartet angehoben und weitere Erhöhungen angedeutet.

In New York notierte der Dow Jones Industrial zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 33 623,92 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust seit Anfang März verzeichnet. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 4341,05 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,1 Prozent auf 14 876,59 Punkte.

Die Aktien von IBM gewannen 0,9 Prozent, nachdem der US-Konzern mitgeteilt hatte, sein Geschäft um die IT-Automatisierung mit dem milliardenschweren Zukauf des Softwareanbieters Apptio stärken zu wollen. Apptio soll für 4,6 Milliarden US-Dollar in bar vom bisherigen Eigentümer Vista Equity Partners übernommen werden.

Einen Kurssprung um 14 Prozent nach oben machten die Papiere von Lucid . Der Elektroautohersteller liefert künftig ausgewählte Antriebskomponenten an den britischen Sportwagenhersteller Aston Martin . Im Rahmen der Vereinbarung will Aston Martin gut 28 Millionen neue Aktien ausgeben und sukzessive 232 Millionen US-Dollar an Lucid bezahlen. Zudem erhält Lucid einen Anteil von 3,7 Prozent an Aston Martin.

Die Tesla-Titel büßten dagegen 1,0 Prozent ein, nachdem sie bereits in der Vorwoche unter Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug gelitten hatten. Die Analysten von Goldman Sachs hatten mit Verweis auf die starke Kursentwicklung seit Jahresbeginn ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Elektroautobauers gestrichen./edh/he