ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Hapag-Lloyd mit 'Hold' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Hapag-Lloyd bei einem Kursziel von 200 Euro mit "Hold" aufgenommen. Nach einer rekordverdächtigen Periode während der Pandemie mache die Container-Branche 2023 ein schwierigeres Jahr durch, schrieb Analyst Omar Nokta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Frachtraten, Auslastung und der Hafenumschlag seien dramatisch gefallen. Bei Hapag-Lloyd rechnet Nokta in den kommenden Quartalen mit sinkenden Gewinnen. Kapitalisiert bleibe die Reederei aber sehr solide./tih/ag

