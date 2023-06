GNW-Adhoc: eGain startet einzigartiges Pilotprogramm für generative KI

^SUNNYVALE, Kalifornien, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation

(NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die führende KI- Wissensplattform für die Automatisierung des Kundenengagements, hat heute den Start eines einzigartigen Pilotprogramms bekanntgegeben, das Unternehmen bei der risikofreien Einführung generativer KI unterstützen soll - eGain® Innovation in 30 Days(TM) für generative KI. Im Gegensatz zu Sandbox-Umgebungen und ?Spielzeug"-Piloten ist eGain Innovation

in 30 Days(TM) ein geführtes Verbrauchsmodell für Innovation, das sicher, einfach

und risikofrei ist. Unternehmen können die Möglichkeiten der generativen KI innerhalb weniger Tage nutzen. Dieses disruptive Angebot umfasst: * Ihren Anwendungsfall * Identifikation eines Anwendungsfalls mit hohem Wert/hoher Wirkung, um mit generativer KI eine bessere CX und/oder EX (Employee Experience) zu ermöglichen * Unseren Piloten * Technologie: GPT für generative KI, integriert mit unserer preisgekrönten KI-Wissensplattform * Bereitstellung: eGain Cloud * Umsetzung: Zwei Wochen für Erkundung, Entwurf und Konfiguration * Produktion: Zwei Wochen Betrieb Das Unternehmen kann die generativen KI- und Wissensfunktionen zwei Wochen lang in einer Produktionsumgebung testen und dann entscheiden, ob es weitermachen oder aufhören möchte - ohne Kosten, ohne Haken und ohne Verpflichtung! ?Der eGain Knowledge Hub orchestriert viele KI-Technologien über den gesamten Prozess der Wissenserstellung, -bereitstellung und -optimierung", so Ashu Roy, CEO von eGain. ?Dieses Angebot konzentriert sich auf einen überzeugenden Anwendungsfall für generative KI mit einem neuartigen, risikofreien Ansatz, um damit mutig Innovationen zu schaffen." Weitere Informationen

* eGain Innovation in 30 Days(TM) für generative KI (https://www.egain.com/try-

chatgpt-for-cx/) * Blog post: 10 Anwendungsfälle für die Nutzung von generativer KI für bessere CX und AX (https://www.egain.com/blog/use-cases-generative-ai-cx-ex/) (Agent Experience) * eGain Knowledge Hub (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/)(TM) Über eGain eGain Knowledge Hub automatisiert und orchestriert die Kundenansprache über alle Kontaktpunkte hinweg. Unsere sichere Cloud-Lösung, die auf KI und Analytik basiert, bietet personalisierte digitale Erlebnisse, schnellen geschäftlichen Nutzen und einfache Innovation. Besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/) für weitere Informationen. eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. eGain Medienkontakt Michael Messner E-Mail: press@egain.com Telefon: 408 636 4514 °