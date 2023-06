Illumina: Ganz schwache Vorstellung

Noch Anfang 2021 markierte Illumina bei 555,77 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, aber schon dort zeichnete sich eine abnehmende Aufwärtsdynamik ab. Diese mündete schließlich im November selben Jahres in einen Abwärtstrend, zunächst ging es auf das Unterstützungsniveau um 302,80 US-Dollar abwärts, bis Juli letzten Jahres schließlich auf 173,45 US-Dollar. An der Hürde von 240,00 US-Dollar biss sich die Aktie die letzten Monate über die Zähne aus, aktuell herrscht einmal mehr ein Abwärtstrend und es droht sogar noch die Aktivierung einer SKS-Formation, die sich seit Beginn dieses Jahres im Aufbau befindet.

Bullen unter Zugzwang

Setzt nicht an Ort und Stelle eine sofortige Trendwende mit einem Folgeanstieg mindestens über 214,00 US-Dollar ein, dürfte sich die Auflösung der laufenden Handelsspanne und der dazugehörigen SKS-Formation sehr negativ auf den weiteren Kursverlauf auswirken. Unterhalb von 182,00 US-Dollar würden demnach weitere Abschläge zunächst auf 158,02 und darunter die Horizontalunterstützung aus 2016 um 120,00 US-Dollar drohen. Auf der Oberseite bedarf es mindestens eines Ausbruchs über 240,00 US-Dollar, damit die Schiebephase der letzten Monate noch in ein bullisches Szenario mit Zielen am EMA 200 (Woche) bei 280,94 US-Dollar aufgelöst werden kann.