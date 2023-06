dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.06.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Elmos will sich von Waferproduktion trennen - Aktie springt an

DORTMUND - Der Halbleiterhersteller Elmos will sich von seiner Wafer-Produktion trennen. Die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chipproduktion (Wafer) in Dortmund solle an den US-Konzern Littelfuse verkauft werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. Elmos wird damit ein Unternehmen ohne eigene Produktionsstätte und will sich stärker auf Entwicklung und Tests konzentrieren.

ROUNDUP: Zulassungs-Flop für Bayer-Partner Regeneron mit Augenmedikament

TARRYTOWN/LEVERKUSEN - Der Bayer -Partner Regeneron hat in den USA einen Rückschlag mit seinem Augenmedikament Eylea erlitten. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA lehnte überraschend die Zulassung für eine hoch dosierte Variante des Mittels vorerst ab.

Maschinenbau-Umfrage: Standortattraktivität Deutschlands gesunken

FRANKFURT - Die Attraktivität des Standortes Deutschland hat aus Sicht vieler Maschinenbauer in den vergangenen Jahren gelitten. Drei von vier Unternehmen (77 Prozent) sind dieser Auffassung, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Umfrageergebnissen des Branchenverbandes VDMA hervorgeht. Eine ähnliche Entwicklung (75 Prozent) schreiben die Firmen nur noch Großbritannien zu. Allerdings hat auch China an Attraktivität verloren, hier ist mehr als jedes zweite Unternehmer (55 Prozent) dieser Ansicht.

Kreise: UBS will mehr als die Hälfte der CS-Belegschaft abbauen

ZÜRICH - Bei der von UBS übernommenen schweizerischen Bank Credit Suisse (CS) kommt es Kreisen zufolge zum Kahlschlag. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sollen ihren Job verlieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine erste Abbaurunde solle bereits im Juli stattfinden, weitere dann im September und Oktober. Besonders um ihren Job zittern müssten Angestellte der Investmentbank in London, New York und Asien. Konkret steht laut den Angaben insgesamt ein Abbau von rund 35 000 Stellen im Raum. UBS wollte dies gegenüber Bloomberg nicht kommentieren.

ROUNDUP 2: Bahn schlägt EVG Schlichtung im Tarifstreit vor

BERLIN - Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat der bundeseigene Konzern der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eine Schlichtung vorgeschlagen. "Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden", teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. "Eine Lösung am Tisch ist im Sinne der Mitarbeitenden und der Fahrgäste." Die Bahn hat die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge um Rückmeldung bis Freitag gebeten. Die Gewerkschaft kündigte an, den Vorschlag zu prüfen, sobald dieser eingegangen sei, äußerte sich darüber hinaus aber zunächst nicht.

ROUNDUP/Kartellamt: Deutsche Bahn missbraucht Marktmacht bei Ticketplattform

BERLIN - Die Deutsche Bahn benachteiligt aus Sicht des Bundeskartellamts konkurrierende Online-Plattformen beim Vertrieb von Bahntickets auf wettbewerbswidrige Weise. "Nach den Feststellungen des Bundeskartellamtes nutzt die DB ihre Schlüsselstellung auf den Verkehrs- und Infrastrukturmärkten, um den von dritten Mobilitätsplattformen ausgehenden Wettbewerb einzuschränken", teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Weitere Meldungen -Warnstreik bei Amazon in Leipzig - Verdi will weiter Druck machen -Amazon will Logistik-Einstiegslohn auf 14 Euro plus erhöhen -BGH verzichtet auf Anfrage am EuGH zur Marktaufsicht bei Amazon -Porsche-Aktionäre kritisieren Doppelrolle von Oliver Blume -Bundesregierung will mehr Ökostrom beim Laden von E-Autos -Heizungsgesetz: Ausschussvorsitzender kritisiert engen Zeitplan -Nur jeder vierte große Online-Shop in Deutschland barrierefrei -Urabstimmung bei Ford abgesagt -Razzia bei Adler Real Estate - Verdacht der Falschbilanzierung -ROUNDUP: FC Bayern und Qatar Airways beenden Zusammenarbeit -ROUNDUP: Fresenius baut Vorstand um - Personalwechsel bei Vamed -Nabu: Kreuzfahrtbranche kommt beim Klimaschutz nur langsam voran -Aktivisten stören Porsche-Hauptversammlung -Eindringlinge am Hamburger Containerterminal - viele Festnahmen -ROUNDUP: dpa-Gruppe steigert Umsatz im Jahr 2022 -Vernetzte Kühlschränke und Autos: EU will bessere Nutzung von Daten -Expertenkommission übergibt Bericht zu Vergesellschaftung -Geteiltes Echo auf Pläne zur Novellierung des Verpackungsgesetzes -Viele Abgänge: Flugsicherung intensiviert Ausbildung -Digitale Rentenübersicht in Deutschland ab Freitag online -Helmpflicht: Italien will Vorschriften für E-Scooter verschärfen -Bericht: Europäische Verteidigung steckt fest - 'Zaudern' beenden -Gewerkschaft wirbt erstmals in Tesla-Fabrik für Tarifverträge -Bundesärztekammer warnt vor übereiltem Beschluss zur Sterbehilfe -EU-Bürger sollen an Supermarktkasse leichter an Bargeld kommen -Grüne warnen vor Einbau neuer Gasheizungen -Neuer Chef des ukrainischen Rüstungskonzerns Ukroboronprom bestätigt -Verdi ruft Tüv-Beschäftigte zu mehrtägigem Warnstreik auf -BVB-Geschäftsführer Cramer schließt kostenlose Tickets beim BVB aus

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha