EQS-News: Anonymous Intelligence Company verkündet das Einführungsdatum der Beta-Version von Turminal.ai, die Alpha-Version der Mobile App, eine neue Website und mehr als 38.000 Anmeldungen auf der Warteliste.

Anonymous Intelligence Company verkündet das Einführungsdatum der Beta-Version von Turminal.ai, die Alpha-Version der Mobile App, eine neue Website und mehr als 37.000 Anmeldungen auf der Warteliste. Die neue Turminal.ai-Website zeigt die einzigartigen Funktionen und das führende UX-Design, durch das sich KI von jedem einfach nutzen lässt Pressemitteilung – Vancouver, British Columbia, den 28. Juni 2023 – Anonymous Intelligence Company Inc. (CSE: ANON) (OTC: ANICF) (FRANKFURT: 1JI0) („ANON“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für Computerintelligenz, dezentralisierte Netzwerke und Datentechnologie, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Reihe an KI-gestützten Produkten unter Wahrung des Datenschutzes legt, um das Vertrauen in die Technologie bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen zu stärken, freut sich bekanntzugeben, dass „Turminal.ai“, eine KI-Kurations-Plattform, in deren Zentrum der Datenschutz steht, am 10. Juli 2023 um 13:00 Uhr (PST) damit beginnen wird, Einladungen an Unterstützer zu versenden, die sich für das Beta-Programm angemeldet haben. Das Unternehmen freut sich ebenfalls bekanntzugeben, dass es eine neugestaltete Turminal.ai-Website lanciert und Alpha-Tests bei der Turminal.ai-Mobile-App eingeleitet hat. Einführung der Beta-Version Die Einführung der Beta-Version von Turminal.ai (die „Beta“) ist ein mit Spannung erwartetes Ereignis und das Unternehmen beabsichtigt, eine positive Nutzererfahrung zu gewährleisten, indem es die Nutzerzahlen während der anfänglichen Einführung kontrolliert. Die Beta-Einführung für die allgemeine Öffentlichkeit wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 erfolgen, nachdem eventuelle Probleme behoben wurden und das Feedback der Beta-Nutzer eingegangen ist. Dieser gestaffelte Ansatz für die Einführung lässt das Engagement des Unternehmens dafür erkennen, ein hochwertiges Produkt zu liefern und zugleich eventuelle auftretende Fehler oder aufkommende Bedenken aktiv anzugehen. Der CEO Lucas Russell gab dazu folgenden Kommentar ab: „Ich bin wirklich sehr gespannt auf das erste Feedback von unseren Beta-Nutzern. Die bemerkenswerte Geschwindigkeit und der unerschütterliche Einsatz des Teams für die Umsetzung des Produkts von seinem internen Entwicklungsplan zu einer funktionierenden Plattform waren erstaunlich. Wir gehen davon aus, dass das ANON SDK, ein wichtiger Bestandteil von Turminal.ai, zum Zeitpunkt der Beta-Einführung vollkommen funktionsfähig sein wird, wodurch von Anfang an Einkünfte generiert werden könnten.“ Hr. Russell fuhr fort: „Wir arbeiten hart daran, alle 37.000 Anmeldungen so schnell wie möglich zu aktivieren, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen. Uns ist bewusst, dass einige Fehler in der Beta-Version gefunden werden, und wir möchten sicherstellen, diese zeitnah beheben zu können. Eine gestaffelte Einführung hilft bei der Umsetzung dieses Ziels.“ Turminal.ai-Mobile-App Unternehmensangehörige wurden eingeladen, sich an den anfänglichen Alpha-Tests der Turminal.ai-Mobile-App zu beteiligen. Die App wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 – zuerst auf iOS und später auf Android– eingeführt. Die Beta-Tests für die iOS-App werden zunächst an aktive Beta-Nutzer auf der Desktop-Plattform verteilt. „Es ist mir eine Freude, sagen zu können, dass ich mit der auf meinem iPhone installierten Turminal.ai-App derzeit ‚Vertrauen in meiner Tasche‘ habe“, so Hr. Russell. „Wir stecken bei der Mobile App zwar noch in den Kinderschuhen, aber ich konnte ihre Nützlichkeit bereits mehrfach feststellen, während ich mich in verschiedenen Baumärkten oder Heimwerkergeschäften befand. Die Funktionsgewinn-Merkmale, die das Team in das Produkt integriert hat, stechen wirklich hervor, wenn man sie unterwegs dabei hat. Das Team macht weiterhin große Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel, Turminal.ai für den Einzelhandel zur Plattform der Wahl in allen KI-Dingen zu machen.“ Ein Screenshot, welcher die Mobile App der Turminal.ai-Plattform in Aktion zeigt, findet sich nachstehend. Einführung der neuen Turminal.ai-Website Das Unternehmen freut sich zudem bekanntzugeben, dass es die Turminal.ai-Website, die als Informationsplattform dient und nähere Einzelheiten zur Technologie, den Merkmalen von Turminal.ai und andere wichtige Informationen bietet, an den Start gebracht hat. Die Plattform konnte seit ihrer Ankündigung mehr als 37.000 Anmeldungen verzeichnen, was von einem erheblichen Interesse und einer potenziellen hohen Nachfrage für Turminal.ai zeugt. Die anstehende Beta-Einführung, die Alpha-Tests bei der Mobile App und die neugestaltete Website sind positive Indikatoren für den Einsatz des Unternehmens für Innovation und die Bereitstellung einer umfassenden KI-Lösung für Verbraucher und Unternehmen.



Die Website bietet auch eine neue Videodemonstration der Turminal AI+-Funktionalität, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Juni 2023 angekündigt wurde. Das Video ist unter www.turminal.ai/plus verfügbar.

Über Anonymous Intelligence Company Inc. Anonymous Intelligence Company Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf den Einsatz seiner firmeneigenen Web 3.0-Technologieprodukte zur Ermöglichung des dezentralisierten Datenverkehrs von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen legt. Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Nutzer und Maschinen in der Lage sind, mit Daten, Werten und anderen Gegenparteien auf Basis von Peer-to-Peer-Netzwerken zu interagieren, ohne die Notwendigkeit, Dritte einzuschalten, was viele Vorzüge mit sich bringt, wie die vollständige Kontrolle und den Besitz aller persönlichen und Unternehmensdaten durch die Nutzer.

