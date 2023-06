Zinserhöhung mit Ansage

Neues aus Sintra

Siemens Energy auf der Roten Liste unter den TOP 10

Heute im Fokus

Auf einen Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation haben sich die Notenbanker im portugiesischen Sintra erneut eingeschworen. Auf der internationalen Notenbank-Konferenz signalisierte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass weitere Zinserhöhungen zu erwarten sind. Die EZB-Chefin machte deutlich, dass die Inflationsentwicklung in eine zweite Phase getreten ist, die weiteres Handeln notwendig mache. Angefacht durch die hohen Energiepreise und die Marktverwerfungen infolge des Ukrainekriegs, war die Inflation in der ersten Phase von externen Schocks angetrieben worden. Jetzt prägen zwei andere Faktoren, die Teuerung. Zum einen die hohen Profite der Unternehmen, die ihre Preise deutlich stärker erhöht hätten, als es durch die gestiegenen Kosten notwendig wäre. Zum anderen zeichnen die steigenden Tarifabschüsse und Löhne verantwortlich. Die Präsidentin bestätigte weiter, dass es wie angekündigt im Juli eine weitere Zinserhöhung geben werde. Seit Juli 2022 hat die EZB die Zinsen im Euroraum achtmal in Folge angehoben. Weitere dürften folgen, da die Prognosen der EZB eine weiterhin hartnäckige Entwicklung der Teuerung erwarten lässt. Wir gehen davon aus, dass die EZB in Betracht ziehen muss, länger auf dem Zinsgipfel zu verweilen und mögliche Zinssenkungen in die Ferne gerückt sind.Etwas erholt zeigten sich im gestrigen Handelsverlauf die Aktien von Siemens Energy. Zum Börsenschluss notieren die Anteilscheine 6,53 % über dem Montagstief, welches bei 13,78 Euro markiert wurde. Wegen anhaltender Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa musste die frühere Siemens-Tochter die Gewinnprognose zurückziehen. Mit dem Tagesverlust von -37,3 % am vergangenen Freitag hat sich Siemens Energy in die Liste der höchsten Tagesverluste der DAX-Werte auf Platz 10 eingetragen. Angeführt wird diese "Rote Liste" weiterhin von Hypo Real Estate mit einem Tagesminus von 73,09 % am 29.09.2008. Platz zwei, drei und vier belegt Wirecard mit einem Tagesverlust von 71,3 % am 25.06.2020, 63,7 % am 25.06.2020 und 61,8 % am 18.06.2020. Weitere prominente Namen auf dieser Liste sind MLP, VW und Infineon. Sechs dieser Tagesevents erfolgten jeweils im Juni.Nach den enttäuschenden Konjunkturdaten der vergangenen Tage erwarten wir heute mit Spannung die Juli-Zahlen des GfK Konsumklimas. Diese stehen für 8:00 Uhr auf der Agenda. Wir gehen von einer leichten Verbesserung auf -23,0 nach -24,2 im Vormonat aus. Um 15:30 Uhr diskutiert EZB-Chefin Christine Lagarde mit dem Fed-Chef Jerome Powell und weiteren Notenbankchefs die aktuelle geldpolitische Lage.