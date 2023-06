EQS-News: PharmaSGP Holding SE: Großer Zuspruch auf der Hauptversammlung 2023 für sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung

EQS-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PharmaSGP Holding SE: Großer Zuspruch auf der Hauptversammlung 2023 für sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung



PharmaSGP Holding SE: Großer Zuspruch auf der Hauptversammlung 2023 für sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung 91,11% des Grundkapitals waren vertreten; alle Tagesordnungspunkte angenommen

Aktionäre stimmen Dividendenausschüttung in Höhe von 0,49 EUR je dividendenberechtigter Aktie zu

2022 hatte PharmaSGP einen erneuten Rekordumsatz bei signifikanter Profitabilitätssteigerung erzielt

Nach starkem Jahresauftakt 2023 weiteres signifikantes Umsatz- und Ergebniswachstum dank skalierbarer, paneuropäischer Plattform erwartet Gräfelfing, 29. Juni 2023 – Das deutsche OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP Holding SE hat gestern die ordentliche Hauptversammlung 2023 abgehalten und großen Zuspruch durch die Aktionärinnen und Aktionäre für die Geschäftsentwicklung erfahren. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals auf der virtuell durchgeführten Veranstaltung lag bei 91,11%. Alle Tagesordnungspunkte wurden von der Hauptversammlung verabschiedet. Im Rahmen der Veranstaltung berichtete der Vorstand ausführlich über die erzielten Erfolge 2022. Neue Rekordwerte mit einem Umsatz von 85,8 Mio. EUR sowie einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) von 28,2 Mio. EUR unterstreichen die positive Entwicklung 2022 eindrucksvoll. Die bereinigte EBITDA-Marge konnte dabei auf 32,9% gesteigert werden. Somit lagen Umsatz als auch Profitabilität am oberen Ende der erst im November 2022 angehobenen Prognose. Hauptverantwortlich für die positive Entwicklung war einerseits die erfolgreiche Integration und der Ausbau der von GlaxoSmithKline übernommenen Produkte, anderseits aber auch das starke Wachstum des Bestandsportfolios. Auch in diesem Jahr partizipieren die Aktionärinnen und Aktionäre wieder an der starken Performance 2022 in Form einer Dividende, die sich auf 0,49 EUR je dividendenberechtigter Aktie beläuft. Der entsprechende Vorschlag an die Hauptversammlung wurde mit 100% angenommen. Die dynamische Unternehmensentwicklung der Vorquartale konnte PharmaSGP im ersten Quartal 2023 fortsetzen. So wurde mit einem Plus von 16,7% gegenüber dem Vorjahrsquartal auf 24,0 Mio. EUR der bislang höchste Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt. Das bereinigte EBITDA konnte in den ersten drei Monaten 2023 sogar um herausragende 40,3% auf 7,0 Mio. EUR gesteigert werden. Die daraus resultierende bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich dadurch im Quartalsvergleich erwartungsgemäß auf 29,2%. „Wir sind sehr stolz auf das Erreichte und danken allen Kolleginnen und Kollegen für ihr großes Engagement. Ohne sie wären diese hervorragenden Ergebnisse nicht möglich,“ kommentiert CEO Natalie Weigand. „Die erfolgreiche Integration des GSK-Portfolios werten wir zudem als Proof-of-Concept für unsere M&A-Strategie. M&A ist und bleibt daher ein integraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie.“ Michael Rudolf, CFO der PharmaSGP, ergänzt: „Das finanzielle Fundament unserer M&A-Strategie konnten wir 2022 in Form einer langfristigen Finanzierung stärken. Mit unserem profitablen Geschäftsmodell und einer sehr hohen Cash-Conversion-Rate im Rücken, steht uns dadurch ein zusätzliches Finanzierungspotenzial von bis zu 75 Millionen Euro zur Verfügung. Dadurch sind wir in der Lage, unsere skalierbare, paneuropäische Plattform mit weiteren Akquisitionen zu stärken und verfügen über zusätzlichen Spielraum für unsere ambitionierten Wachstumspläne.“ Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatz im Bereich zwischen 91 und 96 Mio. EUR erwartet. Für die bereinigte EBITDA-Marge geht der Vorstand von einem Anstieg auf 33,0% bis 35,4% aus. Dies entspricht einem bereinigten EBITDA in der Bandbreite von 30 bis 34 Mio. EUR. Mögliche weitere Übernahmen sind in der Prognose nicht berücksichtigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 stehen auf der Unternehmenswebseite der PharmaSGP im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung zum Download zur Verfügung. KONTAKT cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49-611-20585528

E-Mail: ir@pharmasgp.comir@sgp-pharma.com ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter „OTC“) und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen. Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX® bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil® bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 85,8 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 32,9%. Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.

