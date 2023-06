EQS-News: Advanced Blockchain: Erstmalige Bewertung der zehn größten Portfoliowerte unterstreicht Wachstum und belegt Investmenterfolge / Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain: Erstmalige Bewertung der zehn größten Portfoliowerte unterstreicht Wachstum und belegt Investmenterfolge / Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 Umsatz in 2022 von EUR EUR 14,729 Mio.

EBITDA in 2022: EUR 2,767 Mio., Ergebnis nach Steuern von EUR 1,761 Mio.

Ausblick für 2023: Wachstum bei rückläufigen Kosten Berlin, 29. Juni 2023 - Die Advanced Blockchain AG (“AB”, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Branche, gibt heute die Veröffentlichung ihres Jahresabschluss und ihres noch ungeprüften Konzernlageberichts für das Jahr 2022 bekannt. Durch die im Bericht enthaltene erstmalige Bewertung der größten Top10-Portfoliowerte der Unternehmensgruppe durch eine konzernunabhängige Bewertungsgesellschaft unterstreicht die Advanced Blockchain AG ihre Position als Innovationsführer in der Branche und belegt ihre Investmenterfolge.





Ergebnisse für 2022

Die vorliegenden Konzernzahlen für das Jahr 2022 verdeutlichen eine stabile Entwicklung der Advanced Blockchain AG, trotz der herausfordernden Marktbedingungen. Wie die globale Wirtschaft, sah sich die Branche im abgelaufenen Jahr erheblichen Herausforderungen gegenüber.



Der Umsatz des Konzerns belief sich auf EUR 14,729 Mio. im Vergleich zu EUR 17,862 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte EUR 2,767 Mio. im Vergleich zu EUR 6,649 Mio. im Vorjahr, das Jahresergebnis nach Steuern betrug EUR 1,761 Mio. (i. Vj.: EUR 5,317 Mio.). Das ausgewiesene Konzerneigenkapital stieg auf EUR 15,561 Mio. im Vergleich zu EUR 12,047 Mio. Im Vorjahr.





Unabhängige Portfolio-Bewertung

Die externe und unabhängige Bewertung der Top10-Portfoliowerte zum 31. Mai 2023 ergab eine Gesamtbewertung von EUR 39,65 Mio. basierend auf Anschaffungskosten von EUR 4,70 Mio. Diese Daten sind sowohl in der Unternehmenspräsentation, die auf der Website unter der Rubrik "Investor Relations" zu finden ist, als auch im veröffentlichten Geschäftsbericht 2022 abrufbar.



"Die erstmalige Bewertung unserer größten Top10-Portfoliowerte ist ein wichtiger Schritt, um unseren Investoren mehr Transparenz und Einblick in unser Portfolio zu bieten", erklärt Simon Telian, CEO der Advanced Blockchain AG. "Durch die Zusammenarbeit mit der AVS-Valuation GmbH konnten wir eine unabhängige und fundierte Bewertung unserer bedeutendsten Portfoliowerte vornehmen, um das Vertrauen unserer Partner und Investoren weiter zu stärken. Damit werden erstmals in der deutschen Blockchain-Industrie Tokenwerte in die Portfoliobewertung einbezogen. Dabei ist es uns insbesondere ein Anliegen objektive Einschätzungen unseres bisherigen Investmenterfolges in Form von aktuellen Bewertungen zu erhalten, die frühzeitig zeigen, dass wir mit unserer Arbeit bis heute sehr erfolgreich sind und darauf weiter aufbauen können.“





Ausblick für 2023

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 liegt der Fokus des Managements der Advanced Blockchain AG nach wie vor auf nachhaltigem Wachstum bei gleichzeitigem Augenmerk auf die Kostenstrukturen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 strebt die Advanced Blockchain AG weiterhin eine Reduzierung der Kosten an.



Auf der Ertragsseite werden Gewinne aus Tokentransaktionen erwartet, insbesondere aus OTC-Geschäften. Zudem bestehen potenzielle Einnahmemöglichkeiten durch bevorstehende Tokenlaunches (TGE), bei denen Investitionen realisiert werden können.





Geprüfter Abschluss

Aufgrund der Erstprüfung durch die Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die Prüfung des Konzernabschluss 2022 noch weitere Zeit in Anspruch nehmen. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, die geprüften Konzernzahlen bis spätestens Ende Juli zu veröffentlichen.



Der Geschäftsbericht 2022 der Advanced Blockchain AG steht ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter www.advanced-blockchain.com/investor-relations zur Verfügung.







Über die AVS-Valuation GmbH:

Die AVS-Valuation GmBH ist ein renommiertes deutsches Unternehmen im Bereich des Risikomanagements und der Bewertungsdienstleistungen und hält strategische Partnerschaften u.a. zu Deloitte Audit Analytics. Sie unterstützt die Advanced Blockchain AG bei ihrer laufenden Portfoliobewertung.





Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.

Disclaimer:

Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen, Nachbesserungsrechte oder erfolgsabhängige Provisionen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com

