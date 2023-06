Niederlande beschränken Export von Chiptechnologie nach China

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande werden den Export von Maschinen zur Herstellung von Mikrochips nach China weiter einschränken. Grund sei die nationale Sicherheit, teilte Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher am Freitag mit. Ziel sei es, dass "unsere Technologie, niederländische Technologie, nicht in Hände kommt von Unternehmen oder Organisationen, wobei die Technologie am Ende gegen uns eingesetzt werden kann", sagte sie dem Radiosender NOS.

Die neuen Regeln gelten ab 1. September. Einschränkungen waren bereits im März angekündigt worden, wurden nun aber verschärft. Vor allem betroffen ist der Hersteller ASML , weltweit Marktführer der Maschinen. Das Unternehmen muss künftig für bestimmte Maschinen eine Exportgenehmigung beantragen.

Die Ausfuhrbeschränkungen betreffen vor allem die neue DUV-Technologie von ASML für die Produktion von Halbleitern. ASML erwartet nach eigenen Angaben keine negativen finanziellen Folgen.

Vor allem die USA hatten die Niederlande gedrängt, den Export der Chiptechnologie nach China deutlich begrenzen. Auch andere westliche Länder befürchten, dass das Land die Technik für militärische Zwecke einsetzen könnte. Bereits 2020 hatte die niederländische Regierung die Ausfuhr von Halbleitertechnologie nach China eingeschränkt. Ältere Maschinen dürfen weiter exportiert werden./ab/DP/jha