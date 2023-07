Halbjahr im DAX, Apple 3 Billionen wert, Sartorius Schnäppchen? Plug Power

Unser Fazit zur DAX-Woche im Vergleich zu anderen Indizes fällt positiv aus. Im Endspurt zum ersten Halbjahr konnte der Index die 16.000 zurückerobern und damit die Chance auf einen erneuten Anlauf zu den Hochs bewahren.

Technisch blicken wir neben dem DAX-Chart auf das Sentiment und die prozentualen Entwicklungen über mehrere Zeiteinheiten.

Rekorde gab es vor allem wieder bei Apple zu vermelden. Das Unternehmen ist nun als erste Firma an der Wall Street 3 Billionen US-Dollar wert. Wir gratulieren!

Im DAX sind Anleger nun wieder positiv auf Sartorius zu sprechen. Der Wert stabilisierte sich und könnte damit den Run zum GAP antreten. Wo liegen potenzielle Ziele im Chart und bei den Analysten verankert?

Um Ziele geht es auch bei Plug Power. Der Wasserstoff-Spezialist könnte eine Bodenbildung vollziehen. Nicht nur er, sondern die ganze Branche hätte dies nötig. In der Anlegergunst stand man in diesem Jahr so tief wie noch nie. Gelingt ein Revival?

Auf die Termine der neuen Woche und den US-Feiertag zielen wir in der Berichterstattung zum Wochenende ebenfalls ab.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in die neue Woche.

