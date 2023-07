Delivery Hero: Chance von 52,98 Prozent p.a.!

Delivery Hero wurde im Mai 2011 in Berlin gegründet und ist seitdem durch zahlreiche Übernahmen und Beteiligungen global gewachsen. Das Unternehmen ist mittlerweile die weltweit führende lokale Lieferplattform und bietet seinen Service in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika an. Charttechnisch hat sich der Aktienkurs von seinen Tiefs etwas erholt, nachdem aktuell 18 von 22 Experten das Papier zum Kauf empfehlen. Gegenüber dem Schlusskurs vom gestrigen Montag bei 42,20 Euro sehen sie im Schnitt noch 30 Prozent Kurspotenzial. Somit könnte sich der Kurs bei rund 55 Euro einpendeln und die bereits gebildete Seitwärtsrange fortführen.

Zum Chart

Der Höhenflug des Aktienkurses von Delivery Hero war Ende November 2021 beendet und es bildete sich danach eine Abwärtssequenz aus. Am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2021 am 11. Februar 2022 beschleunigte sich der Abverkauf. Die Aktie schloss intraday mit 46,49 Euro letztlich gut 30 Prozent im Minus. Zur Einordnung der Relationen lag das All Time High von Anfang Januar 2021 bei 145,40 Euro. Nach dem Kurseinbruch vom 11. Februar setzte sich der Abwärtstrend fort und drehte erst am partiellen Tief bei 23,88 Euro am 12. Mai 2022. In der Spitze beläuft sich das Minus auf knapp 84 Prozent. Seit Anfang Juni 2022 hat sich eine Seitwärtsrange herausgebildet, die gegenwärtig noch intakt erscheint und vom Support bei 30,09 Euro und vom Widerstand bei 55,01 Euro begrenzt wird. Bei Betrachtung der Kennzahl KGV muss man konstatieren, dass erst ab 2025 Gewinne geplant sind und das erwartete KGV 2025 bei aktuell 69,16 liegt. Auch der Ausreißer beim Verlust pro Aktie aus dem Jahr 2022 wurde bereits von den Marktteilnehmern verdaut.