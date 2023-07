Trading-Chance Siemens Healthineers: An der Abwärtstrendlinie abgewiesen

Werbung

Bis in den April hinein hielt sich die Markterwartung, dass sich die Medizintechnikbranche gegen eine ansonsten schwache Konjunktur stemmen würde. Aber mit den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 bröckelte diese Gewissheit, auch bei Siemens Healthineers fielen die Zahlen enttäuschend aus. Und zuletzt kamen Nachrichten, die geeignet wären, die jetzt hier herrschende Abwärtstendenz zu verstetigen. Eine Trading-Chance Short.

Dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal nicht weiter zulegen würde, hatte man erwartet. Dass der Gewinn nachgeben wird, weil die immens hohen Gewinnmargen des Jahres 2022 nicht für die Ewigkeit sein konnten, auch. Aber der Gewinn gab bei Siemens Healthineers deutlicher nach als im Vorfeld prognostiziert. Die Aktie zeigte, als diese Daten am 10. Mai vorgelegt wurden, eine große Kurslücke nach unten. Und dass die Käufer sich seither nicht mehr ernsthaft gezeigt haben, ist bemerkenswert.

Der Optimismus für die Branche ist dahin

Wäre man grundsätzlich weiter optimistisch und würde den Gewinnrückgang in den ersten drei Monaten des Jahres als kurze Delle einstufen, hätte man die Aktie nach ihrer markant negativen Reaktion auf die Quartalsergebnisse sukzessiv zurückgekauft. Immerhin erreichte der DAX seither neue Rekordhochs. Aber der untenstehende Chart zeigt: Das passierte ohne Mithilfe von Siemens Healthineers.

Da auch andere Unternehmen der Branche enttäuschten, ging der Optimismus für die Branche an sich verloren. Zwar sind die Analysten momentan noch mehrheitlich bullisch für die Aktie, aber das könnte sich nach den am 2. August anstehenden Ergebnissen des jetzt beendeten, zweiten Kalenderquartals ändern. Denn dass Branchenkollege Sartorius zuletzt eine Gewinnwarnung lancierte, macht klar: Die zuletzt beobachtete Nachfrageschwäche, verbunden mit weiterem Druck auf die Margen, könnte sich in der ganzen Branche festgesetzt haben. Und dann wäre womöglich auch die zuletzt seitens des Unternehmens auf 2,00 bis 2,20 Euro angesetzte Gewinnspanne pro Aktie für das am 30.9. endende Geschäftsjahr 2022/2023 nicht mehr zu halten.

An der Abwärtstrendlinie abgewiesen – die Verkäufe könnten jetzt weitergehen

Im Chart fällt die oben schon erwähnte, ausgebliebene Gegenwehr des bullischen Lagers auf, die dazu führte, dass sich bei Siemens Healthineers im Mai ein Abwärtstrend etablierte. Zuletzt führte dieser die Aktie an die wichtige 200-Tage-Linie. Nach mehreren Tagen des Ringens schien diese am vergangenen Freitag durch einen kräftigen Kursanstieg verteidigt zu sein. Aber heute, mit dem Start ins zweite Halbjahr, setzten die Abgaben sofort wieder ein. Und das passierte nicht in einem charttechnisch luftleeren Raum, sondern genau dort, wo das bärische Lager dagegenhalten musste, wenn es die Kontrolle behalten will.

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen, dass der Kurs genau am Freitag genau an den doppelten, abwärts weisenden Leitstrahl aus 20-Tage-Linie und Mai-Abwärtstrendlinie heranlief und dort heute die Abgaben einsetzten. Damit wäre die Abwärtstendenz erst einmal bestätigt und die 200-Tage-Linie schon wieder in Schlagdistanz. Solange diese Linie noch nicht gebrochen ist, hätten die Käufer immer noch die Chance, die Lage zu bereinigen. Aber dass es überhaupt so schnell wieder zu Abwärtsdruck kam, wäre für risikofreudige Trader bereits eine spannende Basis, um auf die Fortsetzung des Abwärtstrends zu setzen.

Ein Short-Trade setzt auf die Fortführung des Abwärtstrends

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 63,233 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,93. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 55,40 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,77 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Siemens Healthineers lautet TT72SN.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 54,30 Euro, 55,02 Euro, 58,08 Euro

Unterstützungen: 50,19 Euro, 48,41 Euro, 46,67 Euro, 40,32 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Siemens Healthineers

Basiswert Siemens Healthineers WKN TT72SN ISIN DE000TT72SN9 Basispreis 63,233 Euro K.O.-Schwelle 63,233 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,93 Stop Loss Zertifikat 0,77 Euro

