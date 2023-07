Stimmung in der US-Industrie bleibt mau

ISM-Index erneut unter 50 Punkten

US-Börsen heute geschlossen

DAX ist 35 Jahre alt geworden

In eigener Sache: BW Quarterly

Das Institut für Supply Management (ISM) gab gestern bekannt, daß ihr Indikator für die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der Vereinigten Staaten von 46,9 Punkten im Mai 2023 auf 46,0 Punkte im Juni 2023 sank und damit den achten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten blieb. Dabei fiel die Beschäftigungskomponente des ISM-Index von 51,4 Punkten im Mai auf 48,1 Punkte im Juni. Dies bestärkt uns in der Ansicht, daß der am Freitag zur Veröffentlichung anstehende US-Arbeitsmarktbericht schlechter ausfallen wird als allgemein erwartet. Nach unserer Prognose wird die US-Wirtschaft im Juni lediglich 110 Tsd. neue Stellen geschaffen haben. Die Rentenmärkte reagierten kaum auf den enttäuschenden ISM-Index, viele Marktteilnehmer dürften angesichts des bevorstehenden Feiertages einen Tag Urlaub genommen haben.Heute ist in den Vereinigten Staaten ein Feiertag. Die US-Amerikaner begehen den Unabhängigkeitstag, den „Independece Day“, im ganzen Land mit Partys, Paraden und Feuerwerken. Dabei wird an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 erinnert. Damit sagten sich die Dreizehn Kolonien von ihrem Mutterland, dem Königreich Großbritannien, los und legten damit den Grundstein für die Entstehung der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgrund des Feiertages findet heute an den US-Börsen kein Handel statt.Zum 1. Juli feierte der DAX seinen 35. Geburtstag. Normiert ist der deutsche Blue-Chip-Index allerdings auf den 31.12.1987, also sechs Monate vor seinem tatsächlichen Start am 1.7.1988. Von den damals 1.000 Punkten stieg er seither auf mehr als das 16-fache. Ein Volk an Aktionären sind die Deutschen trotzdem nie geworden. Im Zuge des Börsengangs der Deutschen Telekom war ihr Anteil temporär wenigstens auf knapp 10% gestiegen. Inzwischen besitzen jedoch nur noch gut 7% der über 14-jährigen Aktien- oder Aktienfonds.Wir haben in diesen Tagen unser Publikationsangebot um das „BW Quarterly“ erweitert: Es beleuchtet vierteljährlich die konjunkturellen Perspektiven der Südwest-Wirtschaft sowie die Börsenentwicklung der dort angesiedelten Unternehmen. Darüber hinaus werden regional relevante strukturelle Themen rund um Nachhaltigkeit und Transformation behandelt, alternierend aber auch ein Blick auf gesellschaftlich wichtige Politikfelder wie Wohnen, Gleichstellung und Bildung geworfen. Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe: https://www.lbbw-markets.de/download-public-document?documentType=BW_QUARTERLY.