Healthcare-Innovation und Top-Rendite: 2 Aktien aus dem Gesundheitssektor mit dem größten Potenzial!

Der Gesundheitssektor hat in den letzten Jahren – Dank Innovationen – enorme Fortschritte gemacht. Verantwortlich hierfür sind aber Unternehmen, die frühzeitig auf bahnbrechende Technologien oder revolutionäre Medikamente setzen.

Innovationen sind nicht nur gut für die Patienten, sondern bergen auch großes Potenzial für Investoren. Zwei Unternehmen, die aus aktueller Sicht in diesem Bereich besonders hervorstechen, sind Eli Lilly (WKN: 858560) und Intuitive Surgical (WKN: 888024).

Eli Lilly: Dank Innovationen wertvollstes Pharmaunternehmen der Welt

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln konzentriert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine Reihe innovativer Medikamente zur Behandlung verschiedener Krankheiten auf den Markt gebracht.

Ein herausragendes Beispiel ist das Medikament Verzenio, das zur Behandlung von Brustkrebs eingesetzt wird. Verzenio hat sich als äußerst wirksam erwiesen und ist zu einem wichtigen Bestandteil vieler Therapieprotokolle geworden. Im ersten Quartal 2023 war es – gemessen am Umsatz – das zweitstärkste Medikament des Pharmakonzerns. An erster Stelle steht nach wie vor das Diabetes-Medikament Trulicity mit einem Quartalsumsatz von fast zwei Milliarden Dollar.

Viel spannender dürften in diesem Zusammenhang aber die Entwicklungen rund um das Medikament Mounjaro sein. Dabei handelt es sich um ein Diabetes-Medikament mit dem Wirkstoff Tirzepatid. Das Interessante daran: Es kann übergewichtigen Menschen gespritzt werden, die dann deutlich abnehmen. Allein im ersten Quartal 2023 sprang der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr aus dem Nichts auf 568 Millionen Dollar. Hollywood und die Abnehmsüchtigen haben ein neues Wundermittel gefunden!

Wie nachhaltig sich dieser Trend langfristig entwickelt, bleibt abzuwarten. Schließlich bergen Medikamente immer auch Risiken. Trotzdem scheinen Analysten und Investoren vom Potenzial begeistert zu sein.

Eine weitere Innovation aus dem Hause Eli Lilly ist das Alzheimer-Medikament Donanemab, dessen Zulassung in Kürze erwartet wird. Auch hier handelt es sich um einen äußerst spannenden Markt, da Alzheimer mittlerweile zur Volkskrankheit geworden ist und es keine wirklichen Medikamente gibt, die Abhilfe schaffen. Auch Donanemab ist kein Wundermittel, aber es besteht die Hoffnung, den Verlauf der Alzheimer-Krankheit zu verlangsamen.

Wie dem auch sei: Die starke Nachfrage nach solchen innovativen Medikamenten hat Eli Lilly zu einem der Top-Player der Pharmaindustrie und viele Investoren reich gemacht. Heute ist Eli Lilly das wertvollste Pharmaunternehmen der Welt.

Intuitive Surgical: Innovationen treiben eine neue Industrie an

Ein weiteres Unternehmen, das die Kraft der Innovation im Gesundheitssektor demonstriert, ist Intuitive Surgical. Das Unternehmen mit Sitz in Sunnyvale (Kalifornien, USA) ist führend in der Entwicklung und Herstellung von robotergestützten Chirurgiesystemen.

Ihr bekanntestes Produkt, das Da-Vinci-Surgical-System, ermöglicht minimalinvasive Eingriffe mit höchster Präzision. Das System hat sich weltweit einen Namen gemacht und wird von Chirurgen verschiedener medizinischer Fachrichtungen eingesetzt.

Vorteile überzeugen

Durch den Einsatz der robotergestützten Chirurgie können Operationen schneller, sicherer und mit weniger Komplikationen durchgeführt werden. Mit diesem innovativen Ansatz hat Intuitive Surgical nicht nur die Gesundheitsversorgung revolutioniert, sondern auch die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen. Die Aktie des Unternehmens konnte über die Jahre eine erstaunliche Performance generieren. Über einen Zeitraum von zehn Jahren stieg der Aktienkurs um 513 Prozent!

Auch hier zeigt sich, dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die Vorteile von Robotern in der Arbeitswelt sind seit Jahren bekannt und dürften auch in der Medizintechnik weiter an Einfluss gewinnen. Intuitive Surgical ist hier Marktführer mit Anspruch: Kein anderes Unternehmen hat in diesem Wachstumsmarkt einen so hohen Marktanteil (fast 70 %).

Spannende Equity Story

Das Spannende an dieser Equity Story ist, dass der überwiegende Teil (79 % des Umsatzes im Jahr 2022) wiederkehrenden Charakter hat. Hier müssen Instrumente aus hygienischen Gründen vor jeder Operation gewechselt werden, Leasingraten bezahlt oder regelmäßige Serviceleistungen in Anspruch genommen werden. Es handelt sich also um ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, das bereits Unternehmen wie Gillette mit Rasierklingen sehr erfolgreich gemacht hat.

Angesichts der Tatsache, dass weltweit immer mehr Systeme installiert werden (1.200 neue Da-Vinci-Systeme im Jahr 2022), kann sich jeder selbst ausrechnen, wie groß das zukünftige Potenzial ist.

Kundenorientierung zahlt sich aus für Eli Lilly und Intuitive Surgical

Diese Beispiele zeigen, dass Innovationen im Gesundheitssektor nicht nur die Patientenversorgung verbessern, sondern auch eine lukrative Chance für Investoren sein können. Unternehmen wie Eli Lilly und Intuitive Surgical haben bewiesen, dass innovative Produkte und Technologien auf eine starke Nachfrage stoßen und die Branche maßgeblich beeinflussen. Für Investoren ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass die großen Gewinne nur dann kommen, wenn man frühzeitig in solche Unternehmen investiert hat.

Die Chancen, heute außergewöhnlich hohe Renditen zu erzielen, dürften aber relativ gering sein. Allein die hohen Bewertungen beider Unternehmen sorgen dafür, dass die Risiken tendenziell überwiegen. So wird die Aktie von Eli Lilly mit einem erwarteten KGV von knapp 53 gehandelt. Intuitive Surgical kommt auf einen ebenfalls hohen Wert von 61 (Stand: 3.7.23, Morningstar).

Der Artikel Healthcare-Innovation und Top-Rendite: 2 Aktien aus dem Gesundheitssektor mit dem größten Potenzial! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Intuitive Surgical.

