IRW-News: Canada Silver Cobalt Works : Canada Silver Cobalt meldet vielversprechende 6,07 g/t Gold bei Prospektionsarbeiten in der Nähe von Miller Lake bei Castle

IRW-PRESS: Canada Silver Cobalt Works : Canada Silver Cobalt meldet vielversprechende 6,07 g/t Gold bei Prospektionsarbeiten in der Nähe von Miller Lake bei Castle

Durch Prospektionsarbeiten, die Freilegung des Grundgebirges und neue geophysikalische Untersuchungen ist CCW in der Lage, weitere Ziele für die Erschließung des Mineralisierungspotenzials zu finden.

Coquitlam, British Columbia. 05. Juli 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich, die Analyseergebnisse der Proben bekannt zu geben, die bei Prospektionsarbeiten im Bereich Miller Lake im Konzessionsgebiet Castle Mine in der Nähe von Gowganda, Ontario, entnommen wurden, einschließlich einer an der Oberfläche entnommenen Stichprobe, die einen Gehalt von 6,07 Gramm Gold (Au) pro Tonne aufwies.

Eine kurze Besichtigung zur Prospektion im Juni nordwestlich von Miller Lake, während unsere Arbeiten zur Freilegung des Grundgebirges pausieren, lieferte die folgenden Ergebnisse:

- Die ausgewählte Stichprobe FW000357 enthält 6,07 g/t Au. Die Probe besteht aus rostorangefarbenem und weiß verwittertem, stark alteriertem (Eisenkarbonat, Quarz, Albit) Intrusivgestein, das 5 % feinkörnigen Pyrit und einige wenige Quarzgänge und -gängchen beherbergt. Die Probe wurde 165 Meter westlich des Nordufers des Miller Lake und 250 Meter südwestlich von historischen Proben aus freigelegten Aufschlüssen und der historischen Schlitzproben (2014 und 2015) entnommen, deren Analyseergebnisse ebenfalls Gold zeigten (siehe NI 43-101 Technical Report Update für Castle East, Ontario, Kanada, Mai 2021);

- Mehrere zusätzliche Proben mit Goldgehalten zwischen 0,10 und 0,28 g/t Au (FW000358, FW000359 und FW000360). Diese Proben werden in ähnlicher Weise als rostig, gebleicht und alteriert beschrieben und enthalten Pyrit und Quarzgängchen. Diese Proben wurden 80 Meter westlich des Nordufers des Miller Lake entnommen.

Dies ist für uns sowohl überraschend als auch bedeutsam. Silber- und Kobaltgänge wurden in der Regel an der Oberfläche bei Castle und anderswo im weiteren Umkreis des Cobalt Camp gefunden, aber es war selten, Gold an der Oberfläche und mit einem so hohen Gehalt zu finden, aber es macht Sinn im geologischen Kontext des archäischen Grundgebirges hier im Abitibi, sagte Matthew Halliday, P.Geo., President und COO.

Wir betrachten diese Oberflächenprobe mit hochgradigem Gold als einen Durchbruch in unseren Bemühungen, das gesamte Mineralisierungspotenzial bei Castle zu erschließen, und sie bietet eine überzeugende Unterstützung für die Ausdehnung der Arbeiten zur Freilegung des Grundgebirges, die wir nördlich davon planen, fügte Halliday hinzu.

Frühere Berichte über Goldvorkommen im Konzessionsgebiet Castle Mine betrafen vor allem Bohrabschnitte weit unterhalb der Oberfläche. Einzelheiten dazu finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Januar 2023.

Für Castle wurde bereits die erste Phase eines Programms zur Freilegung des Grundgebirges angekündigt (siehe Pressemitteilung vom 8. Mai 2023). Bei den Arbeiten kam es zu geringfügigen Verzögerungen aufgrund des Rauchs der Waldbrände, der die Arbeitsbedingungen erschwerte, sowie aufgrund von Problemen mit den Gerätschaften.

Die neu gemeldete Goldprobe liefert überzeugende Argumente für die Ausweitung der Arbeiten zur Freilegung des Grundgebirges an diesem vielversprechenden Standort und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, das gesamte Potenzial seiner Bergbauprojekte zu erschließen.

Canada Silver Cobalt ist nach wie vor sehr ermutigt durch die Ergebnisse seiner Prospektionsarbeiten, die seiner Meinung nach auch weiterhin höffige Gebiete für eine beträchtliche Gold- und Silbermineralisierung zutage fördern werden.

Zusätzlich zu den laufenden Prospektionsarbeiten setzt Canada Silver Cobalt modernste Technologien ein, um seine Explorationsmöglichkeiten zu verbessern. Die vor kurzem eingeleitete M-PASS-Vermessung, mit deren Durchführung ALS GoldSpot beauftragt wurde, wird eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Zielerstellung neuer Gold- und Silbermineralisierungszonen spielen. Die Datenerfassung wurde letzte Woche abgeschlossen, und die Vermessung befindet sich derzeit in der Datenverarbeitungsphase. In Kombination mit unserem bestehenden Datensatz wird diese Vermessung das maschinelle Lernen bei der Zielerstellung ergänzen. (Siehe Pressemitteilung vom 28. Juni 2023.)

Dieser aufregende Bericht über eine Goldprobe mit 6 g/t in der Nähe von Miller Lake stellt einen bedeutenden Meilenstein für Canada Silver Cobalt dar, sagte Herr Halliday. Unsere Prospektionsarbeiten haben vielversprechende Ergebnisse erbracht, die das Potenzial für eine beträchtliche Mineralisierung in diesem Gebiet aufzeigen. Mit der Wiederaufnahme unserer Arbeiten zur Freilegung des Grundgebirges brennen wir darauf, unsere Arbeiten auf diesen neu entdeckten Standort auszuweiten. Darüber hinaus unterstreicht die Durchführung der M-PASS-Vermessung unser Engagement für den Einsatz fortschrittlicher Technologien, um unseren Explorationserfolg voranzutreiben.

Canada Silver Cobalt Works hat sich der Durchführung verantwortungsvoller und nachhaltiger Bergbaupraktiken verschrieben und strebt gleichzeitig nach Spitzenleistungen bei der Rohstoffgewinnung. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Maximierung des Shareholder-Value durch die Entdeckung und Entwicklung hochgradiger Gold- und Silberlagerstätten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Matthew Halliday, P.Geo. (PGO), President und COO von Canada Silver Cobalt Works Inc. sowie einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, genehmigt und erstellt.

Qualitätskontrolle und Berichterstattungsprotokolle

Die Analyseergebnisse des Jahres 2023 stammen von Temiskaming Testing Laboratories (TTL) in Cobalt, Ontario. Das Feldprogramm, die Qualitätssicherung, die Qualitätskontrolle (QAQC) und die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, die Verfahren anwenden, die mit NI 43-101 und den besten Praktiken der Branche übereinstimmen. Zusätzlich zur QAQC im Labor werden für QAQC-Zwecke in diesem Programm nach jeweils 20 Proben Standard- und Blindproben eingefügt.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein nahezu 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführen wird, (3) ein Lithiumkonzessionsgebiet, das Greenfield-Explorationsflächen über 230 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorausblickenden Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

