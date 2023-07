ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. "Monstermäßig" übertroffene Umsatzerwartungen bestätigten die positive Geschäftsentwicklung der Online-Apotheke, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Erreichen der Schwelle von 10 Millionen aktiven Kunden sei ein Meilenstein. Eine Anhebung des diesjährigen Ausblicks bahne sich an./tih/edh

