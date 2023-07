KRONES - Ein Sturm zieht auf

KRONES AG - WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003 - Kurs: 107,300 € (XETRA)

Seit einem Tief bei 41,92 EUR aus dem März 2020 befindet sich die Krones-Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 28. April 2023 auf ein Hoch bei 120,30 EUR und damit fast an das Allzeithoch bei 122,80 EUR.

Dieses Hoch stellt den Kopf einer potenziellen SKS-Topformation dar. Die Nackenlinie liegt heute bei 101,47 EUR. Die Aktie notiert noch ein Stück über dieser Trendlinie, aber fällt intraday knapp unter die Unterstützung bei 107,40 EUR. Die SKS ist also noch nicht vollendet.

Erstes Verkaufssignal deutet sich an

Fällt die Krones-Aktie per Tagesschlusskurs unter 107,40 EUR, dann ergäbe sich ein erstes Verkaufssignal. Ein Test der Nackenlinie der potenziellen Topformation wäre dann zu erwarten. Und falls es zu einem signifikanten Bruch dieser Marke käme, dann wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 85 EUR zu rechnen.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung Allzeithoch klettern.

Fazit: Das Chartbild der Krones-Aktie zeigt einige bärische Muster. Aber die Verkaufssignale fehlen noch.

