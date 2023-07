VALE - Riesiges mehrjähriges Korrekturdreieck!

Vale S.A. - WKN: A0RN7M - ISIN: US91912E1055 - Kurs: 13,110 $ (NYSE)

In den letzten Jahren hat das Unternehmen nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte wie Düngemittel-, Kohle- und Stahlbetriebe verkauft, um sich auf Eisenerz, Nickel und Kupfer zu konzentrieren. Beim Ergebnis dominiert der Bereich Schüttgüter, vor allem Eisenerz und Eisenerzpellets. Der Bereich Basismetalle ist viel kleiner und besteht aus Nickelminen und -hütten sowie Kupferminen, die Kupfer in konzentrierter Form produzieren.

Charttechnischer Status quo: Seit Juli 2020 saust der Aktienkurs hin und her, hoch und runter, wie in einer Achterbahn. Dabei hat sich ein großes, ein stumpfes symmetrisches Korrekturdreieck ausgebildet. Seit September vergangenen Jahres konnte er Kurs von der schwarz gestrichelten Dreiecksunterkante bei 11,80 USD bis zur ebenfalls schwarz gestrichelt dargestellten Dreiecksoberkante bei 19,20 USD ansteigen. An der 19,20 prallt der Aktienkurs seit Ende Januar dieses Jahres nach unten ab. Seit 31. Mai bewegt sich das Kursgeschehen im Bereich besagter Dreiecksunterkante, die derzeit bei 12,50 USD als Unterstützung im Markt liegt.

Hier gilt es nun zu beobachten, ob sich das Kursgehen auf dieser Trendlinie bei 12,50 stabilisieren kann. So wie mit dem dünnen grauen Pfeil grob tendenziell visualisiert. Wenn sie den Bereich der 12,50 USD Preismarke aufgeben sollte, würde das die Wahrscheinlichkeit für einen dann einsetzenden neuerlichen Kursrutsch deutlich erhöhen. Der Bereich von 12,50 ist aus charttechnischer Sicht wichtig.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)