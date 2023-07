ANALYSE: HSBC sieht weniger Kurspotenzial bei United Internet

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hält eine überdurchschnittliche Entwicklung von United Internet aktuell für wenig wahrscheinlich. Deshalb stufte Analyst Adam Fox-Rumley die Papiere des Telekomkonzerns von "Buy" auf "Hold" ab. Zudem reduzierte er seine Free-Cashflow- sowie Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2023 bis 2025 und er kappte das Kursziel von 25 auf 15 (aktueller Kurs: 12,50) Euro.

Die für das erste Halbjahr erwarteten Kurstreiber wie eine Erholung der Ionos-Aktie oder der 5G-Kapitalmarkttag von 1&1 seien bislang ausgeblieben, schrieb Fox-Rumley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht in dem Unternehmen zwar immer noch eine gewisse Werthaltigkeit, hält den Weg zur Realisierung dieses Aufwärtspotenzials aber für steinig.

Die Neubewertung von United Internet hänge nun von der Sicht des Marktes auf die Tochter 1&1 ab, erklärte der Experte. Das Management des Mobilfunkanbieters scheine derzeit zuversichtlich zu sein, dass beim 5G-Netzausbau alles nach Plan laufe. Dagegen scheine sich der Markt noch in einem skeptischen "Show-me"-Modus zu befinden, wobei der wirkliche Test des Ausbautempos im vierten Quartal und Anfang 2024 erfolge.

HSBC stuft solche Aktien immer mit "Hold" ein, deren Kursziel bis zu 5 Prozent über oder unter dem aktuellen Kurs liegt./edh/tih/men

Analysierendes Institut HSBC.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 02:17 / GMT