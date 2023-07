Bitcoin: Impuls wurde gesetzt!

Der Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) versucht sich seit Tagen an seinen Verlaufshochs aus Mitte April, kommt offenbar an dieser Stelle allerdings nicht weiter. Dies ist allerdings auch nicht weiter schlimm, zumal die seit Ende November letzten Jahres laufende Aufwärtsbewegung mit den jüngsten Jahreshochs bereits als fünfwelliger Impuls vorliegt. Eine gesunde Konsolidierung täte dem Bitcoin gut, würde zugleich aber auch Investoren die Möglichkeit eines Einstiegs auf einem tieferen Niveau bieten.

Ausgehend von der Bodenbildungsphase in Form einer inversen SKS-Formation zwischen Mitte Juni letzten Jahres und März dieses Jahres wurde seit den Verlaufstiefs von 15.479 US-Dollar aus Mitte November ein fünfwelliger Impuls gesetzt. Dieser trägt ganz klar bullischen Charakter und gilt als Vorläufer für weiter steigende Notierungen.

Zuvor allerdings könnte es zu einer dreiwelligen Konsolidierungsbewegung kommen, diese könnte im Extremfall sogar auf 23.811 und darunter 23.001 US-Dollar abwärts reichen. Diese beiden Niveau sollten sich Anleger als potenzielle Einstiegskurse für ein Long-Investment mit der Option neuerlicher Jahreshochs vormerken.

Aus der Charttechnik geht nämlich nach dem nun gesetzten Impuls Aufwärtspotenzial an 34.242 und darüber den Bereich von 38.378 US-Dollar hervor. Hierzu sollte man allerdings als Interessent mindestens einige Monate an Zeit einplanen, ehe eines der beiden Ziele abgearbeitet wird.