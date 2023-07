PayPal: Abwärtstrend ist immer noch intakt!

Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Oktober entscheiden, ob sie die Arbeiten an einem digitalen Euro weiter vorantreiben wird. Im Gegensatz zu sogenannten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether, deren Kurse oft stark schwanken, böte die Einführung einer virtuellen europäischen Währung Privatanlegern eine stabilere Alternative, da sie eins zu eins an den Euro gekoppelt wäre. Zudem bekäme Europa mit einem digitalen Euro ein eigenes Angebot für digitale Zahlungen als Alternative zu Zahlungsdienstleistern, die nicht in Europa beheimatet sind wie etwa der US-Riese Paypal. Diesem Beispiel könnte auch die amerikanische FED folgen und die Einführung eines digitalen US-Dollar planen. Auch Apple-Pay sollte PayPal Marktanteile abjagen.

Zum Chart

Das erwartete KGV 2023 liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs trotz des Kursrückgangs aktuell bei 19,06. Dabei hat der Kurs von PayPal in der Spitze von Ende Juli 2021 bis Ende Juni 2022 um über 78 Prozent nachgegeben. Trotz dieses Einbruchs kommt die Aktie von PayPal nicht in die Gänge. Der Aktienkurs von PayPal hat sich nach dem 78-prozentigen Verlust in der zweiten Julihälfte 2022 kurz erholt, bildete danach aber einen weiteren Abwärtstrend aus. Vom Beginn des Abwärtstrends am 16. August 2022 bei 103,03 US-Dollar bis zum vergangenen Freitag sank der Kurs bis auf das Niveau von 66,79 US-Dollar. Damit verlor das Papier abermals rund 35 Prozent an Wert. Unter all der aufkommenden Konkurrenz für PayPal in den kommenden Jahren ist auch die geplante Gewinnsteigerung bis in das Jahr 2025 im Ausmaß von knapp 40 Prozent mit Vorsicht zu genießen. Diese Steigerung ist bereits eingepreist und könnte bei einer Gewinnwarnung seitens PayPals den Kurs nach unten treiben.