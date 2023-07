Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne zum Wochenstart

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Montag mehrheitlich höher beendet. Verluste gab es nur in Prag. An den europäischen Leitbörsen herrschte zum Wochenauftakt eine freundliche Tendenz. Insgesamt verlief der Berichtstag international recht impulsarm.

In Prag gab der PX um 0,48 Prozent auf 1277,52 Punkte nach. Auf den tschechischen Leitindex drückten zum Wochenstart die Abschläge der Schwergewichte CEZ in Höhe von 1,3 Prozent und Erste Group in Höhe von 0,8 Prozent.

Der Warschauer Aktienmarkt legte zu. Der Wig-20 schloss 0,29 Prozent im Plus bei 2041,39 Zählern, nachdem er am Freitag 1,3 Prozent gewonnen hatte. Der breit gefasste Wig stieg am Montag um 0,50 Prozent auf 67 516,60 Punkte.

Die vier umsatzstärksten Werte waren PKN Orlen (plus 1,1 Prozent), PKO Bank (plus 0,2 Prozent), KGHM (minus 0,1 Prozent) und Allegro (minus 0,2 Prozent).

In Budapest legte der Bux um 0,45 Prozent auf 50 118,04 Punkte zu und verbuchte damit seinen zweiten Gewinntag in sieben Sitzungen. Unter den Schwergewichten am ungarischen Markt stiegen die Aktien der OTP Bank um 0,5 Prozent.

Der russische RTS-Index gewann 1,75 Prozent auf 993,19 Punkte./ste/ger/APA/la/jha/