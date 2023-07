International Paper zahlt eine unveränderte Dividende aus

Der Papier- und Verpackungshersteller International Paper Co. (ISIN: US4601461035, NYSE: IP) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,4625 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. September 2023 (Record date: 15. August 2023).

Auf das Jahr gerechnet werden 1,85 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie weist beim derzeitigen Börsenkurs von 31,70 US-Dollar (Stand: 11. Juli 2023) eine aktuelle Dividendenrendite in Höhe von 5,84 Prozent auf.

International Paper hat seinen Firmensitz in Memphis, Tennessee. Der Konzern ist mit rund 39.000 Mitarbeitern einer der größten Verpackungsmittelhersteller weltweit. Das Unternehmen ist auch einer der größten privaten Besitzer von Holzabbauflächen in den USA. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 5,02 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,24 Mrd. US-Dollar), wie am 27. April 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 172 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 360 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 27. Juli 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,46 Prozent im Minus (Stand: 11. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 10,84 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de