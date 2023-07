LEG IMMOBILIEN - In dem Sektor tut sich was (2)

LEG Immobilien AG - WKN: LEG111 - ISIN: DE000LEG1110 - Kurs: 58,020 € (XETRA)

LEG Immobilien SE ist ein allgemeines Wohnungsunternehmen. Das Portfolio des Unternehmens besteht in erster Linie aus Wohneinheiten, gefolgt von Garagen, Stellplätzen und Gewerbeeinheiten. Ergänzt wird das Geschäftsmodell durch die gezielte Entwicklung von innovativen Mehrwertdienstleistungen. Die LEG konzentriert sich vor allem auf den deutschen Markt in der Region Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen teilt sein Portfolio in drei Gruppen ein: wachstumsstarke Märkte, stabile Märkte und renditestärkere Märkte. Die LEG betrachtet Fusions- und Akquisitionsinvestitionen als einen möglichen Bestandteil ihrer operativen Wachstumsstrategie.

Charttechnischer Status quo: Doppelboden seit März dieses Jahres. Bei 47,00 EUR ist ein Käufer in die Aktie eingestiegen, das 47,00 EUR-Preislevel wurde hochgekauft. Bei 56,xx EUR liegt die Barriere des Kursmusterfraktals im Markt. Seit 4 Juli wird sie attackiert, die Aktie ist dabei ein mittelfristiges Kaufsignal zu generieren. Zielmarken liegen bei 63,00 und später 67,30 EUR.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

LEG Immobilien AG d2

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)