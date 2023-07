DELIVERY HERO - Kursrally im zweiten Anlauf?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 42,265 € (XETRA)

Mit einem Konter an der Unterstützungszone um 31,00 EUR wurde bei der Aktie des Lieferservicebetreibers schon im April eine deutliche Erholung eingeleitet, die sich nach einer Korrekturphase seit Ende Juni fortsetzt. Dabei sorgte die Rückeroberung der 37,57-EUR-Marke für das erste Kaufsignal, dem eine Kaufwelle bis fast an das damalige Kursziel bei 45,18 EUR folgte. Bei 43,95 EUR folgte eine zweite Korrektur an die 37,57-EUR-Marke, von der der Wert in den letzten Tagen nach oben abprallte.

Aktuell nehmen die Bullen wieder die Hürde bei 43,95 EUR ins Visier und könnten bei einem Ausbruch über die Marke zu einem Angriff auf die zentrale übergeordnete Kursbarriere bei 46,91 EUR ansetzen. Sollte diese überschritten werden, wäre auch für kommenden Wochen mit einer Fortsetzung der Rally bis 53,30 EUR und darüber das Hoch aus dem Januar bei 57,82 EUR zu rechnen.

Abgaben unter 41,10 EUR würden aktuell zwar die Ausbruchschance nicht negieren, aber zunächst zu einer Korrektur bis 37,57 EUR führen. Erst darunter wäre die Erholung der letzten Monate gestoppt und zunächst ein Einbruch auf 33,70 EUR wahrscheinlich.

Delivery Hero Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)