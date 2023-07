EQS-News: TeamViewer SE: Mei Dent wird Chief Product & Technology Officer und Vorstandsmitglied von TeamViewer

EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Personalie

TeamViewer SE: Mei Dent wird Chief Product & Technology Officer und Vorstandsmitglied von TeamViewer



13.07.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mei Dent wird Chief Product & Technology Officer und Vorstandsmitglied von TeamViewer Göppingen, 13. Juli 2023: TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen und Technologien zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen, ernennt Mei Dent mit Wirkung zum 31. August 2023 zum Chief Product & Technology Officer (CPTO). Sie wird neben CEO Oliver Steil, CFO Michael Wilkens und CCO Peter Turner Mitglied des Vorstands der TeamViewer SE. In ihrer Rolle wird Dent sowohl die allgemeine Innovationsstrategie des Unternehmens als auch die konkrete Weiterentwicklung der TeamViewer-Lösungen verantworten. Darüber hinaus wird sie die Bereiche Produktmanagement, Solution Delivery und Forschung & Entwicklung global leiten, einschließlich der Software-Entwicklungszentren in Deutschland, Österreich, Griechenland und Portugal. Durch die neu geschaffene Position des CPTO werden alle Technologieverantwortlichkeiten in einem Vorstandsressort gebündelt. Damit unterstreicht TeamViewer die strategische Bedeutung von Produktentwicklungen und Innovationen für das Unternehmen. Mei Dent verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz als Führungskraft mit umfassender Technologieexpertise in der Software- und IT-Branche. Sie begann ihre Karriere als Software-Entwicklerin bei IBM. Anschließend war sie fast 25 Jahre in verschiedenen Führungspositionen mit Fokus auf Produkt und Technologie beim kanadischen Enterprise-Software-Anbieter OpenText tätig. Als VP R&D bei OpenText leistete sie erfolgreich Pionierarbeit für das erste Multi-Tenant-SaaS-Produkt des Unternehmens und entwickelte damit ein Schlüsselelement des Cloud-Angebots von OpenText. Als Teil des Senior-Leadership-Teams der Software-Entwicklungsorganisation des Unternehmens war sie außerdem verantwortlich für die globalen Software-Entwicklungsstandards sowie Prozesse in den Bereichen Sicherheit, Nutzererlebnis, Performance sowie Shared Services. Zuletzt war sie CTO bei Doxim, einem Anbieter von Software für Kundenkommunikationsmanagement. Hier unterstützte Dent das Wachstum des Unternehmens durch die Skalierung der gesamten Technologieorganisation. Zudem war sie für den kompletten Lebenszyklus der Plattformentwicklung sowie für Produktintegrationen im Zusammenhang mit Doxims Akquisitionen verantwortlich. Mei Dent hat einen Master in Informatik von der Western University in Ontario. Sie wird in Göppingen, Deutschland, tätig sein. Oliver Steil, CEO von TeamViewer: „Wir freuen uns sehr, dass Mei unser Team verstärken wird. Mit ihrer engen Verbindung zu Nordamerika, ihrer außergewöhnlichen Expertise im Bereich Enterprise-Software und ihrem starken Fokus auf Kundenanforderungen, Produktqualität und Time-to-Market ist sie die perfekte Besetzung für die neu geschaffene Position auf Vorstandsebene, welche die Aufgabenbereiche des CPO und CTO kombiniert. Mit dieser Besetzung geben wir der strategischen Bedeutung von Innovationen für TeamViewers Position als globaler Software-Champion zusätzliches Gewicht.“ Ralf W. Dieter, Aufsichtsratsvorsitzender von TeamViewer: „Wir freuen uns sehr, Mei bei uns zu begrüßen und sind überzeugt, dass sie als Führungskraft genau das Technologieverständnis mitbringt, welches TeamViewer für die nächste Wachstumsphase braucht. Mei hat einen beeindruckenden Erfahrungsschatz in der Leitung globaler Entwicklungsteams und der Förderung einer Innovations- und Exzellenzkultur. Sie wird eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, TeamViewers Entwicklungsprozesse und den Software-Betrieb weltweit zu skalieren. Darüber hinaus schätzen wir ihren starken Fokus auf Informationssicherheit und Compliance als Teil der Software-Entwicklung. Dies ist für die hohen Sicherheitsstandards von TeamViewer von großer Bedeutung.“ Mei Dent: „Ich bin begeistert, Teil von TeamViewer zu werden und die Chance zu bekommen, die Bereiche Produktmanagement, Solution Delivery und Forschung & Entwicklung weltweit zu leiten. Ich bin tief beeindruckt, wie TeamViewer es erfolgreich geschafft hat, kontinuierlich auf seinen führenden Remote-Connectivity-Lösungen aufzubauen und eine Augmented-Reality-basierte Frontline-Workflow-Plattform inklusive KI-Funktionen zur Digitalisierung von Prozessen in der Industrie zu entwickeln. Ich freue mich sehr darauf, diese Arbeit fortzusetzen und auf die nächste Stufe zu heben – gemeinsam mit dem hochqualifizierten und engagierten Team von TeamViewer.“ Dr. Mike Eissele, der derzeitige CTO von TeamViewer, und Dr. Hendrik Witt, derzeitiger CPO von TeamViewer, werden das Unternehmen nach einer Übergangsphase und umfassenden Übergabe an Mei Dent zum Ende des Jahres 2023 verlassen. Beide werden TeamViewer auch nach dieser Zeit mit ihrem umfangreichen Wissen zur Verfügung stehen, um das Unternehmen bei Bedarf zu unterstützen. Mike Eissele verlässt TeamViewer nach mehr als 14 Jahren und zahlreichen erfolgreichen Produkteinführungen. Unter anderem gab er die entscheidenden Impulse für den erstmaligen Einsatz von Augmented-Reality-Technologie bei TeamViewer. Unter seiner Führung baute TeamViewer zusätzliche Software-Entwicklungszentren außerhalb Deutschlands auf, um in der Forschung und Entwicklung flexibler zu werden. Hendrik Witt kam vor drei Jahren mit der Übernahme des Augmented-Reality-Software-Spezialisten Ubimax zu TeamViewer. Der Gründer und ehemalige CEO von Ubimax verlässt TeamViewer wie geplant nach der vollständigen Integration des Ubimax-Produktangebots „Frontline“ in das TeamViewer-Lösungsportfolio. Zuletzt verantwortete er die erfolgreiche Markteinführung von TeamViewer Remote, der nächsten Generation von TeamViewers Fernwartungslösung für SMB-Kunden und nicht-kommerzielle Nutzer. Oliver Steil, CEO von TeamViewer: „Ich möchte mich bei Mike und Hendrik für ihre herausragenden Beiträge zum Erfolg von TeamViewer in den vergangenen Jahren bedanken. Beide waren maßgeblich an der Entwicklung unserer führenden Software-Lösungen beteiligt, die unseren Kunden und Nutzern einen enormen Mehrwert bieten. Ich wünsche Mike und Hendrik alles Gute für ihre weiteren Pläne und freue mich, dass sie die Übergabe an Mei Dent eng begleiten und Teil der erweiterten TeamViewer-Familie bleiben werden.“ Mit der neuen Position sind nun alle Technologieverantwortlichkeiten auf Vorstandsebene gebündelt. Damit unterstreicht TeamViewer die stetig wachsende Bedeutung von Innovationen sowie die Relevanz, den sich ändernden Kundenanforderungen in den verschiedenen Segmenten und Branchen schnell gerecht zu werden. Dank ihres umfassenden Fachwissens und ihrer internationalen Erfahrung wird Mei Dent TeamViewer dazu verhelfen, neue Chancen rund um digitale Transformation, Automatisierung, KI sowie das Industrial Metaverse zu nutzen. Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren – von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 630.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Pressekontakt

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations Kontakt

Ursula Querette

Vice President Capital Markets

