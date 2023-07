Aktien Osteuropa Schluss: Weitere Gewinne zum Wochenschluss

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag erneut zugelegt. Zuletzt hatte sich die Börsenstimmung international aufgehellt, nachdem US-Preisdaten auf einen sich abschwächenden Inflationsdruck hingewiesen und damit auch die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen etwas gedämpft hatten. Der Rückgang der US-Importpreise am Freitag bestätigte dieses Bild.

In Prag konnte der Leitindex PX ein Plus von 0,49 Prozent auf 1310,94 Punkte mit ins Wochenende nehmen. Bankaktien zogen an. Die größten Kursgewinne sahen dabei Erste Group und Komercni Banka mit Aufschlägen von jeweils 1,5 Prozent.

In Budapest ging es für den Bux um 0,56 Prozent auf 51 854,65 Punkte nach oben. Die umsatzstärksten Titel waren OTP Bank , die um 0,6 Prozent zulegen konnten. Die Anteilsscheine von MTelekom stiegen um 1,2 Prozent.

Am polnischen Aktienmarkt gewann der Leitindex Wig-20 0,45 Prozent auf 2127,08 Zähler. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,72 Prozent auf 70 242,39 Punkte.

Die Liste der Kursgewinner führten mBank mit plus 3,2 Prozent an. Die Papiere von Branchenkollege Santander Polska gewannen 2,7 Prozent.

In Moskau stieg der RTS-Index um 0,60 Prozent auf 1014,62 Punkte./kat/spa/APA/la/ngu