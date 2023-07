ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Talanx auf 'Halten' - Fairer Wert Ziel 54 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Talanx nach guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert der Papiere des Versicherers ließ Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie bei 54 Euro. "Die von uns erwarteten Trigger, die Implementierung einer attraktiveren Dividendenpolitik und die erfolgreiche Sanierung der Industrieversicherung, haben sich realisiert und in einer guten Performance der Aktie niedergeschlagen", erklärte Wenzel./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 12:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 12:59 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------