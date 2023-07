Carnival: Beim Kreuzfahrtschiffunternehmen läuft der Turnaround!

Kreuzfahrten sind wieder gefragt – die Industrie wächst

Die Aktie des Kreuzfahrtschiffunternehmens Carnival befindet sich wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Einbruch des Aktienkurses war angesichts der globalen Auswirkungen von COVID-19 massiv. Das Unternehmen musste mit seinem Kreuzfahrtschiff-Portfolio, zu dem u.a. AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line u.v.m. gehören, im März 2020 den Kreuzfahrtbetrieb komplett einstellen und konnte diesen erst 2021 wieder aufnehmen. Als weltweit führendes Unternehmen in der Kreuzfahrtbranche kann Carnival seinen Gästen jetzt wieder unvergessliche Urlaube ermöglichen. Carnival wurde mit seinen über 160.000 Mitarbeitern aus rund 150 Ländern in den letzten Jahren von der hohen Volatilität in der Reise- und Freizeitbranche beeinträchtigt. Doch nun kann das Unternehmen mit seinem vielfältigen Portfolio an Weltklasse-Marken, die in jedem der größten Kreuzfahrtmärkte die Nummer 1 oder Nummer 2 darstellen, wieder durchstarten. Das Unternehmen will die starke Nachfrage nutzen und die Verschuldung im Laufe der Zeit abbauen und zu einer starken Rentabilität und einem Investment-Grade-Rating zurückkehren. Dabei wird auch Carnival seine Kapazitäten bis 2025 – ähnlich wie die komplette weltweite Kreuzfahrtschiffindustrie – weiter ausbauen. Zur Mitte der Dekade sollen rund 272.000 Passagiere mit auf Carnival-Schiffen Platz finden. Weltweit sollen es in der Industrie nach rund 701.000 Passagieren in diesem Jahr bereits 764.000 im Jahr 2025 sein.

