Alliant Energy kündigt 311. vierteljährliche Dividende in Folge an

Der amerikanische Energiekonzern Alliant Energy Corporation (ISIN: US0188021085, NYSE: LNT) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 45,25 US-Cents an seine Aktionäre aus. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2023 (Record day: 31. Juli 2023).

Es ist die 311. vierteljährliche Dividende in Folge. Das Unternehmen zahlt seit dem Jahr 1946 eine Dividende. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,81 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 54,16 US-Dollar (Stand: 14. Juli 2023) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,34 Prozent. Im Januar 2023 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (42,75 US-Cents) eine Anhebung der Dividende um 5,8 Prozent.

Der Firmensitz der Alliant Energy Corporation befindet sich in Madison, im US-Bundesstaat Wisconsin. Das Unternehmen beschäftigt knapp 3.300 Mitarbeiter und hat rund 995.000 Stromkunden und 425.000 Gaskunden in Iowa und Wisconsin. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 1,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,07 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 163 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 192 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,90 Prozent im Minus (Stand: 14. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 13,62 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de