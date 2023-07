Trading-Chance Krones: Prognose angehoben … kommt jetzt das Jahreshoch ins Visier?

Werbung

Der im MDAX notierte Anlagenbauer Krones hob im Verlauf des Vormittags seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Die Aktie rang zuvor mit der 200-Tage-Linie, nahe am unteren Ende einer Ende letzten Jahres etablierten Trading-Range. Mit diesen „good news“ im Rücken ist das Thema eines Ausbruchs nach unten aber wohl vom Tisch: Eine Trading-Chance Long.

Krones fertigt Produktions-, Verpackungs- und Abfüllanlagen für die verschiedensten Branchen, vornehmlich aber für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie die Chemiebranche. Die Kundschaft gehört also zu Bereichen, die bei Druck auf den privaten Konsum eher glimpflich davonkommen, weil vieles dieser Branchen zum Grundbedarf gehört. Dementsprechend solide stellt sich das Wachstum bei Krones dar … und gemäß der Meldung vom heutigen Vormittag auch noch besser als gedacht:

Umsatzprognose angehoben, Bewertung günstig, Analysten bullisch

Krones gab zwar keine konkreten Hinweise über das zweite Quartal und verwies dafür auf die am 1. August anstehenden Halbjahresergebnisse. Aber es ist zweifellos sehr gut gelaufen, denn sonst würde man nicht allein auf Basis eines Vierteljahres den Umsatzausblick für das ganze Jahr anheben … und das durchaus spürbar. Statt dem bislang avisierten Umsatzplus von 8 bis 11 Prozent sieht das Unternehmen jetzt einen Zuwachs zwischen 11 und 13 Prozent. Zugleich behält Krones die Margenprognose bei, nach welcher die operative Marge auf EBITDA-Basis zwischen 9 und 10 Prozent liegen soll (2022: 8,85 Prozent). Kurz: Der Unternehmensgewinn wird höher liegen als bislang gedacht.

Und da hatten die Analysten beim Betriebsergebnis ohnehin schon einen Anstieg um etwa 25 Prozent zum Vorjahr im Blick. Das sind gute Perspektiven … und die Aktie ist zugleich mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der bisherigen Gewinnschätzungen im Bereich von 14/15 im Vergleich zu den Vorjahren ebenso wie in Relation zum Gewinnwachstum eher günstig bewertet. Dementsprechend positiv eingestellt ist man seitens der Analysten, die die Aktie regelmäßig beobachten: Einer einzigen „Halten“-Einstufung stehen sechs „Kaufen“-Empfehlungen gegenüber, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 132 Euro deutlich über dem aktuellen Level und dem bisherigen Jahreshoch.

Mit der aktuellen Reaktion wird eine charttechnische Schlüsselzone verteidigt

Da die Meldung über die Anhebung der Umsatzprognose gerade erst hereingekommen ist, ist auch die Reaktion der Marktteilnehmer noch „frisch“, aber man sieht: Man nimmt diese Nachrichten erfreut zur Kenntnis. Ob die Aktie jetzt zügig an das obere Ende der momentanen Handelsspanne, idealerweise sogar an und über das bisherige Jahreshoch läuft, wird sich noch zeigen. Aber positiv ist, dass das Thema eines bärischen Signals damit erst einmal vom Tisch sein dürfte. Wir sehen das im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Die Krones-Aktie rang in den vergangenen Tagen mit der wichtigen 200-Tage-Linie … und das bis heute erfolglos. Knapp darunter findet sich die wichtige Supportzone zwischen 100,80 und 103,40 Euro. Wäre die Aktie da nach unten herausgefallen, wäre der Weg für die Bären, günstige Bewertung und Gewinnwachstum hin oder her, erst einmal frei gewesen. So aber sehen wir, dass der Kurs mit dem Rückenwind dieser aktuellen Meldung deutlich über diese umkämpfte 200-Tage-Linie gelaufen ist, jetzt wäre der Weg nach oben also geebnet und hat zugleich die nötigen Argumente erhalten, um weiter beschritten zu werden.

Mit einem Long-Trade auf die positive Reaktion der Investoren und Analysten setzen

Wir würden für einen solchen Trade auf Krones ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 78,059 Euro, woraus sich ein Hebel von aktuell 3,4 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 99,40 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,10 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Krones lautet HC5UMC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 115,00 Euro, 117,10 Euro, 120,30 Euro

Unterstützungen: 106,63 Euro, 103,40 Euro, 100,80 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Krones

Basiswert Krones WKN HC5UMC ISIN DE000HC5UMC6 Basispreis 78,059 Euro K.O.-Schwelle 78,059 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,4 Stop Loss Zertifikat 2,10 Euro

