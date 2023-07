ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt LVMH auf 'Overweight' - Ziel 900 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Die jüngsten Quartalsberichte der europäischen Luxusgüterkonzerne Swatch, Burberry und Richemont hätten umsatzseitig wenig Überraschendes gebracht und die schon hohen Erwartungen eher enttäuscht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die negativ aufgenommenen Resultate von Richemont seien eigentlich ganz ordentlich ausgefallen. Den Konkurrenten LVMH, Moncler und Hermes drohten mit den anstehenden Zahlen angesichts hoher Erwartungen weitere Gewinnmitnahmen, während von Kering weniger erwartet werde./gl/la

