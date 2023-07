ASML - Vor den Zahlen mit Rallychancen

ASML Holding N.V. - WKN: A1J4U4 - ISIN: NL0010273215 - Kurs: 664,600 € (XETRA)

ASML Holding N.V. - WKN: A1J85V - ISIN: USN070592100 - Kurs: 754,490 $ (Nasdaq)

ASML ist ein niederländischer Chipwert, der morgen vor Börseneröffnung um 07.00 Uhr Quartalszahlen melden wird. Die Hauptbörse ist zwar Amsterdam, aber der Wert wird auch stark an der Nasdaq gehandelt und ist auch im Nasdaq 100.

Im September und November 2021 bildete die Aktie nach einer langen Rally Kursspitzen bei 764,10 EUR und 776,90 EUR aus. Anschließend korrigierte der Wert ausführlich und fiel auf ein Tief bei 447,40 EUR und damit fast auf einen sehr langfristigen Aufwärtstrend.

Im November 2022 kam es zum Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit November 2021. Nach einem Pullback an diesen Trend schwenkte der Aktienkurs in einen flachen Aufwärtstrend ein. Innerhalb dieses Kanals konsolidierte der Wert zuletzt leicht. In der letzten Woche versuchte er aber einen Ausbruch aus dieser kleinen Konsolidierung.

Kaufwelle nach den Zahlen möglich

Das Chartbild der ASML-Aktie macht aktuell einen eher bullischen Eindruck. Es könnte nach den Zahlen zu einer Kaufwelle in Richtung 725 EUR oder sogar 764,10-776,90 EUR kommen.

Ein Rückfall unter 629,00 EUR wäre ein Rückschlag für die Bullen und würde auf Abgaben bis zumindest 585 EUR oder sogar 484 EUR hindeuten.

Fazit: Das Chartbild macht vor den Zahlen einen bullischen Eindruck

ASML Holding N.V.

Anbei noch der Chart von der Nasdaq

ASML Holding N.V.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)