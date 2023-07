EQS-News: La Française Group: La Francaise Real Estate Managers erwirbt ein geplantes Hotel von BNP Paribas Real Estate Property Development

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Immobilien/Immobilien

La Francaise Real Estate Managers erwirbt ein geplantes Hotel von BNP Paribas Real Estate Property Development, das von der Ruby Hotels Gruppe im Zentrum von Marseille betrieben werden soll Am 23. Juni erwarb La Française Real Estate Managers (REM), eine Immobilienverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von fast 32 Mrd. Euro (Stand: 31.05.2023), off-market von BNP Paribas Real Estate Property Development ein geplantes gemischt genutztes Bauprojekt mit einer Fläche von 8.778 m² (Erdgeschoss + 9 Etagen) am Boulevard des Dames 49-53 in Marseille. Das Bauprojekt liegt ideal – nur zehn Gehminuten vom Alten Hafen von Marseille, wenige Minuten vom Einkaufszentrum Les Docks Village und in der Nähe des historischen Panier-Viertels entfernt. Das mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Metro-Linie 2 – Haltestelle Joliette, Straßenbahn-Linien 2 und 3 – Haltestelle République Dames) leicht zu erreichende Mischnutzungsprojekt wird ein Hotel mit 237 Zimmern und einer Fläche von 7.582 m², eine Co-Working-Fläche mit 945 m² auf drei Etagen umfassen. Außerdem enthält es eine bereits vorhandene Apotheke mit einer Fläche von 251 m², die durch das Projekt nicht verändert werden soll. Das vom Konsortium Gensler / Claire Fatosme & Christian Lefevre entworfene und von BNP Paribas Real Estate Property Development völlig neu gestaltete Hotel wird eine Vielzahl erstklassiger Einrichtungen bieten, darunter eine Dachterrasse und eine Lounge-Bar im neunten Stock. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Nach der Übergabe werden das Hotel und die Co-Working-Fläche von dem Hotelbetreiber Ruby Hotels geführt. Der 2013 gegründete Hotelbetreiber Ruby Hotels mit sechzehn bestehenden Häusern und zwanzig weiteren, die sich in Planung oder im Bau befinden, baut auf das Konzept „Lean Luxury“ (schlanker Luxus) mit dem Ziel, den Gästen ein hochwertiges Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Der Komplex wird mit dem BREEAM-Zertifikat „Sehr gut“ ausgezeichnet und an das städtische geothermische Meeresnetz von Thassalia angeschlossen. Das Projekt wird in das Programm „Booster du Réemploi“ zur Förderung der Kreislaufwirtschaft integriert, und mindestens 5 % der Baustellenstunden sind für die Integration von benachteiligten oder vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen vorgesehen. Dies macht das Bauvorhaben sowohl aus sozialer als auch aus ökologischer Sicht zu einem beispielhaften Projekt. Leslie Villatte, Director of Institutional Real Estate Investments and Development – France von La Française Real Estate Managers – Institutional Division, kommentiert: „Das Objekt ist ideal gelegen und entspricht der Strategie der Ruby-Gruppe, die ein erstklassiger Mieter ist. Es verfügt über zahlreiche hochwertige Einrichtungen und ist dank seiner Lage im Herzen des Stadtzentrums von Marseille sehr gut erreichbar. Darüber hinaus stärkt diese Investition mit einem erstklassigen Betreiber die Diversifizierung unseres Portfolios von Tourismusobjekten.“ „Die Umwandlung einer veralteten Gewerbeimmobilie der BNP Paribas Gruppe in ein Hotel, das den höchsten Umwelt- und Sozialstandards entspricht, ist ein echtes städtisches Transformationsprojekt, das die Strategie von BNP Paribas Real Estate für die kommenden Jahre widerspiegelt. Es ist ein perfektes Beispiel der Synergien, die wir für unsere Partner wie La Française REM und Ruby Hotels Gruppe entwickeln“, sagt Olivier Bokobza, Vorsitzender der BNP Paribas Real Estate Property Development. Diese Akquisition wurde im Namen von zwei von La Française REM verwalteten Immobilien-Investmentgesellschaften abgeschlossen. La Française REM wurde bei dieser Transaktion von Allez et Associés, LPA-CGR und Delpha Conseil beraten. BNP Paribas Real Estate Property Development wurde von den Beratungsteams Residential und Hospitality Advisory von BNP Paribas Real Estate, dem Notariat Thibierge und Gide beraten. Ruby wurde von CMS Francis Lefebvre Avocats beraten. Über La Française Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission. Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland. La Française verwaltet ein Vermögen von 49 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapore vertreten (Stand: 31.12.2022). La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), Mitglied der Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Langfristige Ratings A+/Aa3/AA- von S&P (12/2021) / Moody's (02/2022) / Fitch (05/2022). La Française Pressekontakt:

La Française Real Estate Managers Germany

Naheed Ashraf

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 297 24 38 15 - nashraf@la-francaise.com

www.lf-rem.com Heidi Rauen

Tel. +49 (0)69 33 99 78 -13

hrauen@dolphinvest.eu Über BNP Paribas Real Estate: BNP Paribas Real Estate, einer der führenden internationalen Immobilienanbieter, bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus von Immobilien abdecken: Immobilienentwicklung, -transaktion, -beratung, -bewertung, -verwaltung und Investment Management. Mit 5.300 Mitarbeitern unterstützt BNP Paribas Real Estate als One-Stop-Shop-Unternehmen Eigentümer, Mieter, Investoren und Kommunen dank seiner lokalen Expertise in 23 Ländern (durch seine Niederlassungen und sein Allianz-Netzwerk) in Europa, dem Nahen Osten und Asien. BNP Paribas Real Estate ist Teil der BNP Paribas Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen. Als engagierter Akteur für nachhaltige Städte will BNP Paribas Real Estate den Übergang zu nachhaltigeren Immobilien anführen: kohlenstoffarm, widerstandsfähig, integrativ und dem Wohlbefinden dienend. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen eine CSR-Politik mit vier Zielen entwickelt: ethische und verantwortungsvolle Verbesserung der wirtschaftlichen Leistung und Nutzung von Gebäuden; Integration eines kohlenstoffarmen Wandels und Verringerung des ökologischen Fußabdrucks; Gewährleistung der Entwicklung, des Engagements und des Wohlbefindens seiner Mitarbeiter; proaktiver Stakeholder im Immobiliensektor und Aufbau lokaler Initiativen und Partnerschaften. Disclaimer: Herausgegeben von La Française AM Finance Services, einer Tochtergesellschaft von La Française, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Zugelassen von der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673. Die Portfolioverwaltungsgesellschaft La Française Real Estate Managers erhielt am 26. Juni 2007 die AMF-Zulassung Nr. GP-07000038 und am 24.6.2014 die AIFM-Zulassung gemäß der Richtlinie 2011/61/EU (www.amf-france.org).

