GNW-Adhoc: Canadian Tire Bank erweitert die Zusammenarbeit mit Temenos und wechselt zur Temenos Banking Cloud

^GENF, Schweiz, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute

bekanntgegeben, dass die Canadian Tire Bank (CTB), der Finanzzweig der Canadian Tire Corporation (CTC) - eines der größten kanadischen Einzelhandelsunternehmen - die Temenos Banking Cloud einführen wird, um ihre Modernisierung im Kernbereich zu beschleunigen. Im Jahr 2022 entschied sich die Canadian Tire Bank für die Temenos-Plattform (https://www.temenos.com/news/2022/05/18/canadian- tire-bank-selects-temenos-open-platform-to-gain-best-in-class-digital-banking- capabilities/), um ihre alten Kernsysteme zu ersetzen, und erweitert nun ihre Beziehung zu Temenos und wechselt zu einem Software-as-a-Service (SaaS)-Modell. Dies wird es der Bank ermöglichen, Bankdienstleistungen einfacher bereitzustellen und neue Produkte schneller einzuführen, um den Kunden ein nahtloses und personalisiertes Erlebnis zu bieten. Die Canadian Tire Bank verfolgt eine Digital-First-Strategie, um die Kundenakquise, -treue und -bindung zu verbessern. Die Temenos Banking Cloud wird durch Verbesserung der digitalen Fähigkeiten der Bank und Entwicklung neuer Produkte für die Einzelhandelsmarken der CTC und die mehr als 11 Millionen aktiven Mitglieder des Kundenbindungsprogramms dabei helfen, neue Geschäftsmodelle in großem Umfang zu erschließen. Die Temenos Banking Cloud ermöglicht der Bank den Übergang von einem CapEx- zu einem OpEx-Modell und die elastische Skalierung entsprechend der Nachfrage. Das bedeutet, dass die CTB nur für das bezahlt, was sie verbraucht, und von der hohen Verfügbarkeit und Leistung bei Spitzenbelastungen oder erwartetem Wachstum profitiert. Die Canadian Tire Bank ist mit mehr als 2 Millionen Kunden und einem Forderungsvolumen von über 6 Milliarden Dollar einer der größten Kartenaussteller in Kanada und belegte kürzlich den zweiten Platz in der Canada Credit Card Satisfaction Study von JD Power. Im Rahmen des strategischen ?Better Connected"-Wachstumsplans der Canadian Tire Corporation zur Investition in die Omnichannel-Kundenerfahrung hat Temenos bereits mit der Bank zusammengearbeitet, um die digitale Kontoeröffnung zu vereinfachen, die digitalen Bankgeschäfte zu verbessern und die bestehende ?Buy Now Pay Later"-Funktion der Canadian Tire Bank für die Finanzierung von Ausgaben der Kunden zu erweitern. Aayaz Pira, President, Canadian Tire Financial Services und CEO, Canadian Tire Bank, dazu: ?Unser Plan für Wachstum und Kundenbindung konzentriert sich auf erstklassige digitale Kundenerfahrungen und innovative Produkte und Dienstleistungen. Die Umstellung auf die Temenos Banking Cloud wird unsere digitale Transformation beschleunigen, um unsere Fähigkeiten im Bereich der digitalen Bankgeschäfte zu verbessern und dadurch eine stärkere Integration der Einzelhandelsmarken der Canadian Tire Corporation und der Millionen von aktiven Mitgliedern Ihres Kundenbindungsprogramms zu erreichen. Wir werden gut positioniert sein, um unseren Kunden ein wirklich differenziertes Bankerlebnis zu bieten und unseren Markenzweck der Verbesserung des Lebens in Kanada zu erfüllen." Philip Barnett, President of Americas and Strategic Growth, Temenos, dazu: ?Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit der Canadian Tire Bank, die neue Wege beschreitet, um die Kanadier durch innovative Produkte und hervorragende Kundenerfahrungen zu unterstützen. Mit der Temenos Banking Cloud kann die Canadian Tire Bank die digitale Transformation auf einer vertrauenswürdigen und sicheren Plattform vollziehen, die kontinuierliche Updates bietet, um neue nachhaltige Geschäftsmodelle zu schaffen und schneller als je zuvor massiv skalieren zu können. Nordamerika ist eine strategische Region für Temenos und ein Markt, in dem wir ein enormes Wachstum im Bereich SaaS verzeichnen. Unser bewährtes, hochgradig skalierbares SaaS-Modell in Verbindung mit robuster Lokalisierung und lokalem Betrieb ist für Banken und Kreditgenossenschaften jeder Größe überzeugend. Wir haben stark in unsere Plattform investiert, um unsere Kunden bei der Einhaltung der kanadischen und US-amerikanischen Vorschriften zu unterstützen, und unsere Kunden sehen den Vorteil der schnellen Wertschöpfung durch unsere vorkonfigurierten Bankfunktionen." Über die Canadian Tire Corporation Die Canadian Tire Corporation, Limited, (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) bzw. ?CTC", ist eine Unternehmensgruppe, die ein Einzelhandelssegment, eine Finanzdienstleistungssparte und CT REIT umfasst. Unser Einzelhandelsgeschäft wird von Canadian Tire angeführt, das 1922 gegründet wurde und die Kanadier mit Produkten für das Leben in Kanada in den Bereichen Wohnen, Spielen, Reparieren, Auto sowie Saisonprodukte und Garten versorgt. Party City, PartSource und Gas+ sind wichtige Bestandteile des Netzwerks von Canadian Tire. Zum Einzelhandelssegment gehören auch Mark's, ein führender Anbieter von Freizeit- und Arbeitskleidung, Pro Hockey Life, ein Eishockey-Fachgeschäft für Spitzenspieler, sowie SportChek, Hockey Experts, Sports Experts und Atmosphere, die die besten Marken für Aktivbekleidung anbieten. Die mehr als 1.700 Einzelhandelsgeschäfte und Tankstellen werden von der Finanzdienstleistungsabteilung von CTC und den Zehntausenden von Mitarbeitern unterstützt und gestärkt, die in ganz Kanada und weltweit für CTC und seine lokalen Händler, Franchisenehmer und Mineralölhändler arbeiten. Darüber hinaus ist CTC Eigentümer und Betreiber von Helly Hansen, einer führenden technischen Outdoor-Marke mit Sitz in Oslo, Norwegen. Weitere Informationen finden Sie unter Corp.CanadianTire.ca. Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3000 Banken, von den größten Kreditinstituten, über aufstrebende Wettbewerber bis hin zu Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerfahrungen aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). °