Luca Rolle aka Finanzhacker - Der perfekte Guide für Anfänger – so startest du an der Börse durch

Der Einstieg in die Welt des Investierens ist nicht immer einfach

Die Vielzahl an Informationen können für Anfänger oftmals verwirrend sein und es schwierig machen, den richtigen Startpunkt zu finden. In unserer aktuellen Podcast-Episode möchten wir Börsen-Neulinge daher an die Hand nehmen und ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie sie zu souveränen Investoren werden.

Dafür ist in unserer aktuellen Podcast-Episode Luca Rolle zu Gast. Luca ist in den sozialen Medien besser unter dem Namen Finanzhacker bekannt und zählt dort über die verschiedenen Plattformen hinweg knapp 1,4 Millionen Follower. Durch seine hohe Anzahl an Follower weiß Luca bestens über die Probleme und Herausforderungen von Anfängern Bescheid. Der Finanzhacker stellt uns daher in der aktuellen Podcast-Episode einen sechs-Punkte-Plan vor, den Anfänger Schritt für Schritt verfolgen können:

Entwickle ein Bewusstsein dafür, dass Du etwas tun musst Bilde Dich weiter „Einfach mal machen“ Diversifiziere Dein Portfolio Betreibe Rebalancing Versuche Deine Investitionsquote zu erhöhen

Die ausführlichen Erklärungen zu den einzelnen Punkten und auf was du bei den jeweiligen Schritten unbedingt achten solltest, erfährst du in der Podcast-Episode.

