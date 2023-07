NRG Energy schüttet Quartalsdividende aus

Der amerikanische Energieversorger NRG Energy Inc. (ISIN: US6293775085, NYSE: NRG) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 37,75 US-Cents an seine Aktionäre aus. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2023 (Record day: 1. August 2023). Anfang Januar 2023 wurde die Dividende um knapp 8 Prozent erhöht.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,51 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 36,35 US-Dollar (Stand: 17. Juli 2023) einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,15 Prozent.

NRG Energy ist einer der größten Energieversorger in den USA. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Princeton, New Jersey und in Houston, Texas. Es werden knapp 7,3 Mio. Kunden betreut und rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 betrug der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) 646 Mio. US-Dollar nach 536 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 4. Mai 2023 berichtet wurde. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein bereinigter Betriebsgewinn (EBITDA) in der Spanne von 3,01 bis 3,25 Mrd. US-Dollar erwartet.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,24 Prozent im Plus (Stand: 17. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 8,39 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de