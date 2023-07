SMA Solar oder SolarEdge? Welche Aktie mein Favorit ist!

Der Solarenergiesektor ist in den letzten Jahren stark gewachsen, auch weil immer mehr Länder von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umsteigen – und das in einem zusehends schnelleren Tempo. Zwei der führenden Unternehmen des Sektors sind SMA Solar (WKN: A0DJ6J) und SolarEdge (WKN: A14QVM).

Beide stellen Produkte her, die bei der Umwandlung des Stroms für die Einspeisung wichtig sind. Innovative Lösungen für mehr Effizienz in der Photovoltaik sind ihr Kerngeschäft.

Doch welche Aktie ist die bessere Wahl? Lasst uns heute einmal dieser Frage nachgehen, indem wir die Geschäftsmodelle, Chancen und Risiken sowie die Bewertung der beiden Unternehmen beleuchten.

SMA Solar: Vom Mittelständler zum Milliardenkonzern

SMA Solar ist ein deutscher Hersteller von Wechselrichtern, mit denen Sonnenenergie in nutzbaren Strom umgewandelt wird. Das Unternehmen bietet Lösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit Ladelösungen für Elektroautos versucht das in Niestetal ansässige Unternehmen zu punkten.

Der Name SMA Solar steht dabei für hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Weltweit sind die Nordhessen mittlerweile in 20 Ländern vertreten. Der Großteil des Umsatzes wird aber noch in Deutschland erzielt.

Das Unternehmen profitiert vor allem von der steigenden Nachfrage nach Solarenergie. Besonders dynamisch entwickelte sich zuletzt das Neugeschäft. So wurde im letzten Quartal (Q1/2023) der Umsatz auf 367 Mio. Euro gesteigert – ein Plus von 66 %. Die Auftragsbücher sind mit 2,5 Mrd. Euro gut gefüllt.

SolarEdge: Dynamischer Aufsteiger

Auf der anderen Seite haben wir mit SolarEdge ein Unternehmen, das sich auf Leistungsoptimierer und Wechselrichter spezialisiert hat. SolarEdge verfügt dabei über eine innovative Technologie, die den Energieertrag von Solaranlagen optimiert und deren Zuverlässigkeit erhöht. Das im israelischen Herzlia ansässige Unternehmen bietet aber auch Lösungen für das Energiemanagement und die Netzintegration von Solaranlagen an.

SolarEdge konnte in den letzten Jahren enorm wachsen und ist heute in mehr als 140 Ländern vertreten. Damit übertrumpft das im Jahr 2006 gegründete Unternehmen den deutschen Traditionskonzern SMA Solar, welcher im Jahr 1981 gegründet wurde.

Das Geschäftsmodell von SolarEdge ist somit mehr auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgerichtet, was zu einem stärkeren Umsatz- und Gewinnwachstum führte. Historisch betrachtet ist die Umsatz- und Gewinnentwicklung somit überzeugender. Aber auch bei SMA Solar gab es Phasen starken Wachstums. Eine in Deutschland subventionierte Solarindustrie war hierfür verantwortlich. Ab 2010 brach der Umsatz jedoch ein und stagnierte in den Folgejahren.

Gegenüber SMA Solar könnte die schlüssigere Wachstumshistorie von SolarEdge jedoch ein Argument im heutigen Duell sein. Auch steht die amerikanische Unternehmenskultur für mehr Aggressivität beim Wachstum.

Die letzten Quartalszahlen von SolarEdge zeigen dabei auch weiterhin ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum. So wurde beispielsweise im ersten Quartal 2023 der Umsatz um 44,1 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Gegenüber den Werten von SMA Solar sehen sie jedoch schwach aus. Lediglich die Dimension von 944 Mio. US-Dollar zeigt, wer der dominierende Player ist. Auch beim Quartalsgewinn von 138 Mio. US-Dollar liegt SolarEdge einige Schritte vor dem deutschen Konkurrenten, der zuletzt einen außerordentlich hohen Quartalsgewinn von knapp 52 Mio. Euro ausweisen konnte.

Das Positive zuerst

Beide Unternehmen haben vielversprechende Chancen in der Solarbranche, keine Frage. Die weltweit steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und staatliche Förderungen bieten SMA Solar und SolarEdge ein großes Marktpotenzial und Grundlage für dynamisches Wachstum. Beide Unternehmen sind zudem gut positioniert, um von dem Megatrend Solarenergie zu profitieren.

Risiken im Auge behalten

Es gibt aber auch Risiken, die es zu beachten gilt. Der Solarmarkt ist beispielsweise hart umkämpft und neue Wettbewerber – besonders aus China – könnten in Zukunft vermehrt auftreten. Zudem können Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen oder politische Entscheidungen die Branche beeinflussen. Die Solarindustrie wird nach wie vor stark subventioniert, was ein wichtiger Treiber ist.

Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, da die Unternehmen auf viele Vorprodukte angewiesen sind, die volatilen Preisentwicklungen unterliegen können. Auch China gilt als wichtiger Einflussfaktor, da dort die größte Produktion von Solarmodulen stattfindet. Kommt es hier zu einem Einbruch, dürften auch die Produkte von SMA Solar und SolarEdge weniger nachgefragt werden.

Abschließende Betrachtung der Bewertung

Bei der Bewertung sollten Anleger den aktuellen Aktienkurs im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen und dem zukünftigen Wachstum analysieren. Hier wird SolarEdge mit einem EV/EBITDA von 45 gehandelt. SMA Solar kommt auf einen Wert von 24,6 (Stand: 13.7.23, Morningstar). Beide Werte sind als hoch einzustufen, wobei der Wert der Deutschen sichtlich niedriger ist. Es gibt allerdings Probleme mit dem langfristigen Wachstum, das über 10 Jahre verzerrt ist und noch negativ ausfällt.

Rein objektiv würde SMA Solar dieses Duell somit gewinnen, sofern man das zuletzt ausgewiesene Wachstum betrachtet. Hier muss jedoch eingeschätzt werden, ob es SMA Solar tatsächlich gelingt, dieses Wachstumstempo auch mittel- bis langfristig beizubehalten.

Der Artikel SMA Solar oder SolarEdge? Welche Aktie mein Favorit ist! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von SolarEdge. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von SolarEdge.

Aktienwelt360 2023