VERTEX - Endlich neues Allzeithoch! Und jetzt?

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 357,980 $ (Nasdaq)

OE Turbo Bull auf Vertex Pharmaceuticals - WKN: KH5CSC - ISIN: DE000KH5CSC1 - Kurs: 3,680 € (Citi)

Vertex ist ein amerikanischer Pharmakonzern, der sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen zystische Fibrose spezialisiert ist. Großaktionäre sind BlackRock mit 9,40 % und The Vanguard Group mit 7,90 %.

Die Aktie befindet sich mehr als drei Jahrzehnten in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ausgangspunkt dieser Rally war ein Tief bei 3,25 USD im Februar 1993. Am 02. Mai notierte der Wert im Hoch bei 354,46 USD und fiel danach zweimal kurzzeitig unter das letzte größere Zwischenhoch bei 324,75 USD zurück. Diese Rückfälle wurden aber schnell wieder wettgemacht. Die Aktie brach anschließend auch zügig über den kurzfristigen Abwärtstrend aus, kam aber dann zunächst nicht weiter. Am 07. Juli fiel der Wert auf die Unterstützung bei 337,98 USD zurück. Seitdem legt der Aktienkurs wieder deutlich zu. Gestern kam es zum Ausbruch auf ein neues Allzeithoch.

Im Musterdepot Active Trading, das Teil unseres Flaggschiffes stock3 Trademate ist, liegt seit 07. Juni eine Longposition mittels des Hebelzertifikats DE000KH5CSC1. Am 12. Juni wurde nach einem Anstieg des Zertifikats um 50,61 % das Kapital mittels eines Teilverkaufs herausgenommen. Die Restposition liegt aktuell mit 134,71 % im Plus.

Das ist die Chance für die Bullen

Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch sollte den Bullen weiteren Auftrieb verleihen. Ein Anstieg in Richtung 397,07-399,97 USD ist in den nächsten Wochen möglich. Ein mögliches Zwischenziel liegt bei 372,46 USD.

Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 354,56 USD wäre ein erster Rückschlag unter die Bullen. Ein Rückfall unter 337,98 USD auf Tagesschlusskursbasis wäre ein relativ deutliches Verkaufssignal.

Fazit: Das Chartbild der Vertex-Aktie macht einen klar bullischen Eindruck. Eine weitere Rally von gut 10 % ist möglich.

Vertex Pharmaceuticals-Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)