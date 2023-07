ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Dupont auf 'Analyst Focus List' - Kursziel erhöht

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dupont von 75 auf 85 US-Dollar angehoben. Die mit "Overweight" beurteilten Aktien wurden wegen ihres Wertpotenzials auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Der Chemiekonzern habe sich in den vergangenen fünf Jahren verändert, und zwar hin zu einem besser diversifizierten Unternehmen, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie hinke in diesem Jahr einer deutlichen Sektorerholung hinterher, was in gewisser Hinsicht auch vertretbar sei. Er sieht aber dennoch Aufholpotenzial wegen der qualitativen Aufstellung von Dupont./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:44 / BST

