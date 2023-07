dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.07.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Tesla mit Rekordumsatz nach Preissenkungen - Profitabilität leidet

AUSTIN - Tesla erkauft sich den Rekordabsatz seiner Elektroautos mit Preissenkungen - und das schlägt auf die Gewinn-Entwicklung durch. Firmenchef Elon Musk zeigte sich dennoch zu weiteren Preisnachlässen bereit, wenn die Konjunktur schlechter werden sollte. Zugleich gab Musk einige vollmundige Versprechen ab: So glaube er, dass die fortgeschrittene Version von Teslas Assistenzsystem Autopilot bis Jahresende ein Fahrzeug besser als ein Mensch steuern könnte.

ROUNDUP: Hellofresh passt Prognose nach profitablerem zweiten Quartal an

BERLIN - Ein deutlich profitableres zweites Quartal hebt die Stimmung beim Kochboxenversender Hellofresh . Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) der Monate April bis Juni liege deutlich über den Markterwartungen - und das, während der Umsatz nahezu stagnierte. Der Konzernvorstand passte daraufhin seinen Ausblick für das Gesamtjahr leicht an. An der Börse kam allerdings am Donnerstag die im zweiten Quartal rückläufige Kundenzahl alles andere als gut an.

ROUNDUP 2: Vorgehen gegen Trittbrettfahrer bringt Netflix mehr Abo-Kunden

LOS GATOS - Die Rechnung von Netflix beim Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern außerhalb eines Haushalts geht bisher auf. Der Videostreaming-Riese gewann im zweiten Quartal 5,9 Millionen Kunden hinzu. Netflix machte keine Angaben dazu, wie viele von ihnen zuvor Account-Trittbrettfahrer waren, die sich nun ein eigenes Konto zulegten. Doch verzeichne man in jeder Region mehr Abo-Kunden und Umsatz als zuvor, betonte Co-Chef Greg Peters. "Wir sehen, dass es funktioniert."

ROUNDUP: TSMC kürzt Umsatzprognose - Chip-Werte an der Börse unter Druck

HSINCHU - Den weltgrößten Chip-Auftragsfertiger TSMC trifft die global zurückgehende Nachfrage nach Smartphones und Computern. Der taiwanesische Konzern erwartet deshalb in diesem Jahr einen stärkeren Umsatzrückgang als bisher. Auch die Schätzungen für das laufende dritte Quartal blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Zudem verschiebt sich der Produktionsbeginn des neuen Werks im US-Bundesstaat Arizona wegen des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften auf 2025, wie das Unternehmen in der Nacht in Hsinchu mitteilte. Die Nachrichten zogen am Donnerstag auch europäische Branchenwerte an der Börse abwärts.

Johnson & Johnson wird erneut optimistischer - Medizintechnik floriert

NEW BRUNSWICK - Der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson hebt nach einem unerwartet starken zweiten Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Zwischen April und Juni hat das Unternehmen vor allem von einem starken Medizintechnikgeschäft profitiert. Aber auch das vor der Abspaltung stehende Konsumentengeschäft und die Pharmasparte konnten zulegen, wie der Konzern am Donnerstag in New Brunswick mitteilte. Im vorbörslichen US-Handel ging es für das Papier zuletzt um 1,6 Prozent nach oben.

ROUNDUP: Daimler Truck steigert operativen Gewinn stärker als gedacht

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat dank guter Geschäfte im vergangenen Quartal überraschend viel Betriebsgewinn eingestrichen. Der Konzern begründete dies mit einem starken Absatz, einer robusten Preisdurchsetzung und einer positiven Entwicklung des Service-Geschäfts. Ganz unerwartet kamen die guten Zahlen aber nicht, denn das Management hat erst kürzlich seine Ziele für Absatz, Umsatz und Marge angehoben und einen umfangreichen Aktienrückkauf angekündigt. An der Börse blieb die Reaktion am Donnerstagmorgen überschaubar.

ROUNDUP 2: Easyjet verdient im Tagesgeschäft wieder Geld - Aktie sackt ab

LUTON - Nach langer Durststrecke hat das Tagesgeschäft der britischen Billigairline Easyjet erstmals in einem Jahresviertel wieder Geld abgeworfen. Die Konzernführung erwartet auch im wichtigen Sommerquartal bis Ende September einen hohen Vorsteuergewinn. Zwar warnte Konzernchef Johan Lundgren am Donnerstag vor erneuten Streiks und verstärkten Luftraumbeschränkungen; doch betonte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass die Zahl annullierter Flüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum niedriger ausgefallen sei. Die Aktionäre zeigten sich allerdings weniger erfreut: Die Easyjet-Aktie verlor bis zur Mittagszeit rund 2,7 Prozent an Wert.

Sturm und Hagel treffen US-Versicherer Travelers hart

NEW YORK - Hohe Schäden durch Sturm und Hagel haben den US-amerikanischen Versicherer Travelers im zweiten Quartal überraschend in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 14 Millionen US-Dollar (12,5 Mio Euro) nach einem Gewinn von 551 Millionen Dollar ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem dreistelligen Millionengewinn gerechnet.

Weitere Meldungen -Schwaches Netzwerkgeschäft: Nokia mit weniger Gewinn -ROUNDUP: ABB steigert Gewinn im zweiten Quartal klar -ROUNDUP: Givaudan setzt trotz Preiserhöhungen weniger um -Volvo Cars kämpft mit Marge - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet -United Airlines wird etwas optimistischer - Hohe Nachfrage und Ticketpreise -Trotz mauem zweiten Quartal: IBM bestätigt Umsatzprognose -Kreise: Apple entwickelt Konkurrenz für ChatGPT -ROUNDUP 2/Weg frei für 'grünen' Stahl: EU genehmigt Milliarden-Beihilfen -'FT': China-Chef könnte Brudermüller an BASF-Spitze beerben -Vattenfall setzt mit Übernahme stärker auf Solarenergie in Deutschland -Silver Lake sichert sich fast 85 Prozent der Anteile an der Software AG -Auftragseingang beim Maschinenbauer Trumpf geht zurück -American Airlines erwartet mehr Gewinn -Daimler-Truck-Betriebsratschef kritisiert Sparkurs -Projektstopp auf Grönland: Bergbaukonzern ETM ruft dänisches Gericht an -Haba will viele Stellen streichen - Geschäftsführung räumt Fehler ein -Deutsche Bank zahlt 186 Millionen Dollar Strafe in den USA -Villeroy & Boch senkt Umsatzprognose für 2023 -Isolvenzverwalter des Autozuliefers Allgaier: Suche nach Investor beginnt bald -Musk: In Gesprächen mit großem Autobauer über Autopilot-Einsatz -ROUNDUP/Greenpeace-Preisvergleich: Klimafreundliche Bahn oft teurer als Flug -ROUNDUP/Umwelthilfe: Zu viel Verpackungsmüll in Supermärkten und Discountern -Landesmesse Stuttgart erholt sich allmählich von Corona-Tief -Erdbeer- und Spargelernte in Deutschland so gering wie seit Jahren nicht -Söder zu Maut-Millionenzahlung: 'Das ist einfach ärgerlich' -Wirecard-Prozess: Keine schnelle Entscheidung über Marsalek-Brief -Ex-'Wirtschaftswoche'-Chefredakteur Balzli geht zum Medienhaus NZZ -BVB löst Vertrag mit Schulz vorzeitig auf -Tennis: US Open wechseln vom Free-TV ins Pay-TV -Erste Ferienwoche am Hamburger Flughafen: höchste Nachfrage seit 2019 -Lkw-Fahrer weiter im Streik an Raststätte im hessischen Gräfenhausen -Veränderungen beim ProSieben-Promimagazin 'red.'

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha