GNW-Adhoc: eGain geht zur Modernisierung des Kundenservice Partnerschaft mit Talkdesk ein

^SUNNYVALE, Kalifornien, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation

(NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), die führende Wissensplattform für Kundenbindung, gab die Partnerschaft mit Talkdesk®, Inc. bekannt, einem weltweit führenden cloudbasierten Kontaktzentrum für Unternehmen jeder Größe, das Unternehmen dabei hilft, ihren Kundenservice mit der Leistung von KI-gestütztem Wissensmanagement und umfangreichen digitalen Funktionen zu modernisieren. Die Partnerschaft bringt ein neues Angebot auf den Markt, den Talkdesk-eGain Connector, der auf den Marktplätzen beider Unternehmen gelistet ist - Talkdesk AppConnect(TM) (https://appconnect.talkdesk.com/) und eGain Marketplace(TM) (https://marketplace.egain.com/kb/apps/browse/308200000001976/eGain- Marketplace). Der Connector umfasst zwei Integrationen, die das Wissen und die digitalen Fähigkeiten von eGain in den Talkdesk Agent Workspace(TM) einbetten. * Die Wissensintegration liefert den Mitarbeitern personalisierte Antworten und KI-gestützte Gesprächsführung, die auf dem von Talkdesk übermittelten Kontext sowie auf anderen Kriterien wie dem Erfahrungsstand des Mitarbeiters basieren. * Die digitale Integration ermöglicht es den Mitarbeitern, gemeinsam Webinhalte zu durchsuchen und sicher mit den Kunden zusammenzuarbeiten, während sie gleichzeitig mit ihnen am Telefon sprechen. Durch diese Partnerschaft erhalten die gemeinsamen Kunden Zugang zur vollständigen Talkdesk-Plattform für cloudbasierte Kontaktzentren und zur erstklassigen eGain-Suite für wissensbasierte digitale Kundenbindung. ?Studien zeigen immer wieder, dass ein verbessertes Kundenerlebnis die Kundentreue und das Vertrauen in die Marke erhöht. Gemeinsam wollen Talkdesk und eGain Unternehmen dabei helfen, dieses Potenzial bei jeder Kundeninteraktion auszuschöpfen", so William Welch, President und COO von Talkdesk. ?Unternehmen erkennen dies zunehmend und entwickeln ihre Kontaktzentren weiter, um die Ergebnisse zu verbessern und das Unternehmenswachstum zu fördern." ?Laut Gartner ist Wissensmanagement die Technologie Nr. 1, um die Erfahrungen der Interessenvertreter und die Betriebsleistung in einer digitalen Welt zu verbessern", so Ashu Roy, CEO von eGain. ?Unsere integrierte Lösung wird Unternehmen dabei helfen, das Kundenerlebnis zu verbessern." Weitere Informationen * Talkdesk-eGain-Connectors auf dem eGain-Marktplatz * Knowledge Connector (https://www.egain.com/best-knowledge-management- software-for-talkdesk-contact-center/) * Conversation Connector (https://www.egain.com/egain-cobrowse-for- talkdesk/) * Talkdesk-eGain-Connectors auf Talkdesk AppConnect * Knowledge Connector (https://appconnect.talkdesk.com/apps/talkdesk- egain-connector) * Conversation Connector (https://appconnect.talkdesk.com/apps/egain- cobrowse) * eGain Knowledge Hub(TM) (https://www.egain.com/products/knowledge-hub/) * eGain Conversation Hub(TM) (https://www.egain.com/conversation-hub/) * eGain Innovation in 30 Days(TM) (https://www.egain.com/risk-free-trial- customer-engagement-software/) Über eGain Unsere wissensbasierte, mit KI versehene Software automatisiert Digital-First- Erlebnisse für Unternehmen und staatliche Behörden. Die eGain-Plattform ist mit führenden CRM- und Contact-Center-Systemen vorvernetzt und bietet schnellen Nutzen und einfache Innovation mit virtueller Unterstützung, Kunden-Self-Service und modernen Desktop-Tools für Mitarbeiter. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie www.eGain.com (https://www.egain.com/). eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Pressekontakte eGain Michael Messner E-Mail: press@egain.com (mailto:press@egain.com) Telefon: 408 636 4514 °