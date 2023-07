Trading-Chance Vonovia: Long-Gewinn mitnehmen und Position drehen?

Werbung

Die an dieser Stelle am 6. April vorgestellte Long-Position auf den Immobilienkonzern Vonovia hat sich tadellos entwickelt. Aber jetzt ist die Aktie an einen markanten Kreuzwiderstand herangelaufen … und die Argumente, welche die Aktie zuletzt höher trugen, sind womöglich nicht tragfähig genug, um noch allzu viel Spielraum nach oben zu bieten. Spekulative Trader würden erwägen, die Long-Gewinne mitzunehmen und auf Short zu drehen.

Bis vor anderthalb Jahren waren Immobilien-Aktien heiß begehrt. Der Bauboom und die steigenden Immobilienpreise, verbunden mit extrem niedrigen Hypothekenzinsen, das war ein Eldorado für Unternehmen wie Vonovia, die als Vermieter fungieren und selbst Wohnungen bauen. Doch dann kamen die Inflation und der schnelle Anstieg der Leitzinsen … und die Baisse begann.

Da ist jetzt schon wieder recht viel „Krise“ ausgepreist worden

Der Betriebsgewinn war nach dem Rekordjahr 2020 schon 2021 zurückgekommen. 2022 wurde daraus dann ein Verlust, der im laufenden Jahr erheblich anschwellen dürfte. Die Preise am Bau waren rasant gestiegen, die Refinanzierungskosten ebenfalls, zugleich war die Möglichkeit, das über höhere Mieten auszugleichen, begrenzt. Kein Wunder also, dass die Vonovia-Aktie einen langen Abstieg hinlegte. Doch nachdem der Kurs Ende März auf Höhe des Levels aufsetzte, wo zehn Jahre zuvor die Börsengeschichte der Aktie begann, kam es zu einer Bodenbildung, die sich in einem leicht aufwärts gerichteten Trendkanal manifestierte. Vom Tief Ende März bis gestern hatte Vonovia bereits gut 40 Prozent zugelegt. Warum?

Weil man genau das Argument heranzog, das wir bei unserer Vorstellung eines Long-Trades am 6. April formuliert hatten: Es war schon immens viel „Krise“ in den Kurs eingepreist worden. Und dass man dann sogar anfing wieder zu kaufen, basierte auf folgender Überlegung: Jetzt bricht die Baubranche weg, das sollte in nächster Zeit die Baukosten drücken, zugleich bedeuten die zahlreichen, wegen der hohen Kosten stornierten Bauvorhaben weniger Wohnungen, damit einen verstärkten Wohnungsmangel … und der könnte die Basis sein, um höhere Mieten durchsetzen zu können. Diese Argumente sind zwar grundsätzlich richtig. Aber Mietanstiege sind nicht beliebig umsetzbar … und die Hypothekenzinsen/Kreditkosten bleiben vermutlich vorerst hoch. Allzu schnell dürfte sich die Lage also nicht bessern, so dass man mutmaßen darf, dass die Erholung des Aktienkurses räumlich begrenzt bleiben dürfte.

Aktie überkauft am Kreuzwiderstand

Und wenn die Trader einen markanten Punkt als Auslöser für Gewinnmitnahmen suchen würden, wäre der jetzt erreicht. Die Aktie ist durch den jüngsten Aufwärtsimpuls markttechnisch überkauft und hat zugleich einen Kreuzwiderstand erreicht, der sich aus der oberen Begrenzung des vorgenannten Aufwärtstrendkanals und der 200-Tage-Linie zusammensetzt.

Quelle: marketmaker pp4

Genau dort wurde die Rallye jetzt erst einmal gestoppt, was andeutet, dass man diesen Bereich als Widerstand erkennt. Zudem wäre es denkbar, dass die aktuell laufende Abrechnung der Aktien- und Indexoptionen am Terminmarkt die Kurse gezogen hat, so dass die Vonovia-Aktie ab Montag, wenn dieses „Zugpferd“ ausgeschirrt ist, von dieser Seite keine Unterstützung mehr sehen könnte. Nichtsdestotrotz sollte man hier mit einem engen Stop Loss agieren, was indes auch gut machbar ist. Denn sollte der unsererseits bei 22,40 Euro angesiedelte Stopp und damit auch dieser Kreuzwiderstand überboten werden, wäre das bärische Setup vom Tisch.

Gewinn mitnehmen und drehen: Ein Trade für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 26,200 Euro derzeit einen Hebel von 3,86 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 22,40 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 3,78 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Vonovia-Aktie lautet UL5HZ8.

Zugleich würden wir denen, die den von uns am 6.4. vorgestellten Vonovia Long-Trade mit der WKN HG88YR umgesetzt hatten, die Gewinnmitnahme nahelegen, hier sind jetzt knapp 50 Prozent Gewinn aufgelaufen, da könnte man allemal sagen: take the money and run!.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 21,30 Euro, 21,63 Euro, 24,02 Euro

Unterstützungen: 20,61 Euro, 19,90 Euro, 17,10 Euro, 16,24 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Vonovia

Basiswert Vonovia WKN UL5HZ8 ISIN DE000UL5HZ80 Basispreis 26,200 Euro K.O.-Schwelle 26,200 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,86 Stop Loss Zertifikat 3,78 Euro

