Wochenrückblick – Netflix und Tesla mit Zahlen – große Anpassung im Nasdaq-100®

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.

Werbung





Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Diese Woche war der Startschuss der Bilanzsaison - und das auch gleich mit zwei Schwergewichten, die ihre Zahlen vorlegten. Darüber hinaus gab es allerdings auch eine Neuerung, die den Nasdaq-100 Index® betrifft. Konjunktureller Natur gab es abseits dessen eher weniger Neuigkeiten. Starten wir allerdings mit der Unternehmensseite.



Bilanzsaison – Netflix und Tesla starten mit Zahlen



Am Dienstag legte zunächst Novartis seine Q2-Zahlen vor. Diese sorgten für eine positive Stimmung. Der Schweizer Pharmakonzern sah sich nach einem insgesamt positiven Halbjahr dazu in der Lage, die Jahresprognose für das Umsatzwachstum anzuheben – dieses soll nun im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Es war also ein positiver Start in die Bilanzsaison, doch gespannter blickte die Anlegerwelt auf den Mittwoch, wo am Abend die beiden Tech-Riesen Netflix und Tesla die Bücher öffneten. Zuvor gab es allerdings am Mittwochmorgen noch positive Zahlen von ASML, die ebenfalls den Umsatz im 2. Quartal steigern konnten – auch ASML hob die Jahresprognose für das Umsatzwachstum um 5 % auf nun 30 % an.



Mit Derivaten der HSBC können Sie auch von den Kursbewegungen der Aktien profitieren. Ob über Hebelzertifikate oder Anlageprodukte wie Discount-Zertifikate, ist für jeden etwas dabei.



Gute Vorzeichen für die Tech-Riesen?



Am Abend war es dann soweit – starten wir mit Netflix. Der Streaminganbieter konnte seinen Umsatz sowie die Marge weiter steigern. Allerdings waren die Erwartungen nach den bereits sehr positiv ausgefallenen Zahlen für das erste Quartal entsprechend hochgesteckt. Gepaart mit einem eher verhaltenen Ausblick auf das dritte Quartal musste der Aktienkurs vorbörslich die im Vorfeld der Zahlen erarbeiteten Gewinne wieder abgeben und notiert nun auf Wochensicht im negativen Bereich. Ein ähnliches Bild war bei Tesla zu erkennen. Der Elektroautobauer hatte im vergangenen Jahr angefangen seine Preise zu senken – zu Anfang des aktuellen Jahres auch im europäischen Raum. Grund dafür war neben Zunahme der Konkurrenz auch die weiter anhaltende Inflation im westlichen Raum. Dies machte sich auch in der operativen Marge sowie dem Umsatzwachstum bemerkbar. Bei beiden ging die Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Reaktionen auf die gemischten Zahlen der beiden Tech-Riesen führten zu einem Kursrückgang der Aktienkurse der beiden Unternehmen am Donnerstag.









Mit Derivaten können Sie neben Anstiegen des Basiswerts auch von Kursrückgängen oder seitwärts bzw. nur leicht rückgängig laufenden Märkten profitieren. Neben klassischen Optionen wie Standard-Put-Optionsscheinen oder Knock-Out Produkten ist hier eine Möglichkeit die Gattung der Anlageprodukte. Hierzu veranstalteten wir am Mittwoch ein Webinar. Die Aufzeichnung dazu können Sie sich auch ganz bequem auf unserer Website ansehen (hier geht’s zur Aufzeichnung) . Wenn Ihnen das Webinar gefallen hat, melden Sie sich doch für unseren Newsletter an. Dieser informiert Sie mit lediglich zwei wöchentlichen Mails über kommende Veranstaltungen.Ebenfalls am Donnerstag fand jedoch ein weiteres Ereignis statt, welches neben Tesla und Netflix auch weitere Werte betraf.Der 100 Werte umfassende Technologie-Index aus den USA hat das beste Halbjahr seiner Geschichte hinter sich (mehr dazu hier: bestes H1 in der Historie ) gab am Donnerstag eine geplante Restrukturierung des Index bekannt.Da die Unternehmen im Nasdaq-100® nicht gleich sondern nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, nehmen größere Unternehmen einen höheren Prozentbereich der Marktkapitalisierung des gesamten Index ein. Die 7 größten Unternehmen, auch „Magnificent 7“ (die glorreichen 7) genannt, nehmen hierbei bereits über 50 % des gesamten Index ein. Dies soll mit einer Anpassung nun geändert werden. Die betroffenen Unternehmen (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla und Nvidia) werden in Zukunft nun weniger stark gewichtet sein, dafür wird der „verlorene Anteil“ in die anderen Unternehmen umgeschichtet. Die genauen Hintergründe und was dies für Anleger:innen bedeutet, hat unser Kollege Christian Köker für Sie in einem Interview zusammengefasst. Das Interview finden Sie ganz einfach auf unserem Youtube-Channel:Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Wenn Sie sich nochmals im Kurzformat über die Anpassung im Nasdaq informieren möchten, besuchen Sie doch unseren Instagram-Channel. Dort veröffentlichen wir regelmäßig in kurzen Videos oder Posts das Wichtigste zum aktuellen Geschehen am Kapitalmarkt. Außerdem erklärt Ihnen dort unser Analyst Jörg Scherer einfach und verständlich die Grundlagen der technischen Analyse.Quelle: HSBC

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.



Werbehinweise

Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.



Lizenzhinweise

"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der Qontigo Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd. Die Finanzinstrumente werden von STOXX Ltd., der Deutsche Börse AG oder einer ihrer verbundenen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.

Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.

Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.

Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.

Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf