EQS-News: STEICO SE: Gedämpftes 1. Halbjahr mit Belebung zum Ende des 2. Quartals

EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

STEICO SE: Gedämpftes 1. Halbjahr mit Belebung zum Ende des 2. Quartals



24.07.2023 / 20:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STEICO SE: Gedämpftes 1. Halbjahr mit Belebung zum Ende des

2. Quartals Feldkirchen bei München, 24. Juli 2023 – Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seinen Halbjahresbericht 2023 veröffentlicht. Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2023 Kennzahl 1. HJ 2023 1. HJ 2022 Umsatzerlöse 190,0 Mio. € 237,5 Mio. € Gesamtleistung (GL) 188,4 Mio. € 242,5 Mio. € EBITDA 30,1 Mio. € 50,4 Mio. € EBITDA-Marge in % GL 16,0 % 20,8 % EBIT 16,0 Mio. € 38,5 Mio. € EBIT-Marge in % GL 8,5 % 15,9 % Konzernperiodenüberschuss 9,0 Mio. € 26,9 Mio. € Eigenkapitalquote in %

(30.06.2023 zum 31.12.2022) 49,7 % 53,5 % Wie schon im ersten Quartal 2023 waren auch die Monate April und Mai durch Zurückhaltung bei den Händlern und ein weiteres Zurückfahren der Lagerbestände geprägt. Hinzu kam ein verschärfter Wettbewerb im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe sowie die allgemein schwache Baukonjunktur. Im Juni zeigte sich zwar eine Belebung der Nachfrage, deren Dynamik jedoch unterhalb der ursprünglichen Erwartungen lag. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 beläuft sich auf 190,0 Mio. € und liegt damit um 20,0% unter Vorjahr. Das EBITDA beträgt 30,1 Mio. €, das entspricht einem Minus von 40,3% gegenüber Vorjahr, beim EBIT konnten 16,0 Mio. € erwirtschaftet werden, was einen Rückgang von 58,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge im ersten Halbjahr beträgt 16,0%, die EBIT-Marge 8,5%. Trotz des herausfordernden Umfelds geht die Unternehmensleitung von einer Nachfragebelebung im zweiten Halbjahr aus. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Direktorium einen Umsatz von 15% unterhalb des Vorjahres sowie ein EBIT von 8% bis 10% (im Verhältnis zur Gesamtleistung). Der vollständige Bericht steht unter www.steico.com/ir zum Download bereit. Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Zu den Dämmstoffen zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Fassadendämmstoffe, sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine einzigartige Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchner Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com

24.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com