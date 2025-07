Starke Performance mit Verbesserung der Marge im ersten Halbjahr

Um an der Analystenkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an.

Die Region verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen zweistelligen Anstieg des Recurring EBIT in lokaler Währung und ein hervorragendes Margenwachstum von 200 Basispunkten. Es gab eine starke Nachfrage innerhalb Nordafrikas und die Nachfrage nach ECOPact und ECOPlanet stieg in der gesamten Region gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Holcim ist gut positioniert, um von den grossen Infrastrukturprojekten in der gesamten Region zu profitieren. Die Nachfrage in Nordafrika ist hoch und der Ausblick in Australien positiv. Ausserdem ist in China eine Erholung der Preise zu erwarten.

In Lateinamerika wurden im ersten Halbjahr 2025 erneut gute Ergebnisse erzielt, mit einem deutlichen Umsatzwachstum in lokaler Währung von 8,6 Prozent. In Peru und Argentinien wurden zwei wertsteigernde Akquisitionen getätigt, und unter der Holcim-Marke Disensa, dem grössten Baustoff-Einzelhandelsunternehmen der Region, wurden rund 170 neue Geschäfte eröffnet. Ecuador, Zentralamerika und neu akquirierte Geschäfte dürften im zweiten Halbjahr zu Wachstumstreibern werden. Zudem ist die Pipeline von Infrastrukturprojekten in Mexiko vielversprechend.

In Europa stieg das Recurring EBIT im ersten Halbjahr 2025 um 6,1 Prozent in lokaler Währung, wobei eine starke Verbesserung der Marge um 130 Basispunkte erzielt wurde, mit Nachhaltigkeit als Treiber des profitablen Wachstums. In den Bereichen Building Materials und Building Solutions wurden acht Akquisitionen mit hohem Synergiepotenzial getätigt. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach den nachhaltigen Produkten und Lösungen von Holcim weiterhin das profitable Wachstum vorantreibt. Neben einer robusten Pipeline an Infrastrukturprojekten zeigt der Wohnungsmarkt Anzeichen einer Erholung.

Zur Förderung des zirkulären Bauens hat Holcim das Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent gesteigert. Im Mai feierte Holcim den Spatenstich zur Errichtung von OLYMPUS, einem von der EU unterstützten Projekt zur CO 2 -Abscheidung und -Speicherung in Milaki, Griechenland. OLYMPUS ist für die Produktion von 2 Millionen Tonnen an nahezu CO 2 -neutralem Zement pro Jahr ausgelegt. Das Projekt ist Teil des Ziels von Holcim, bis 2030 jährlich mehr als 8 Millionen Tonnen an nahezu CO 2 -neutralem Zement zu produzieren.

Der Bereich Building Solutions wuchs durch sechs Akquisitionen; in unserem Geschäft mit Bausystemen: Compañía Minera Luren SA in Peru, Algimouss in Frankreich und CPC AG in Deutschland sowie ein Isolierungslösungsgeschäft in Polen. In unserem Transportbetongeschäft kamen dazu: Horcrisa in Argentinien und Société des Bétons de la Vallée de Seine (S.B.V.S.) in Frankreich.

Der Bereich Building Materials wurde durch folgende vier Akquisitionen im Bereich Zuschlagstoffe gestärkt: Tribex in Serbien, Klokotnitsa IM EOOD und Zhablyano AD in Bulgarien sowie SA.RE.MER in Frankreich.

Am 23. Juni 2025 hat Holcim den Spin-off seines Nordamerikageschäfts erfolgreich abgeschlossen. Für die Zeit nach dem Spin-off hat Holcim mit der am 28. März 2025 vorgestellten Strategie «NextGen Growth 2030» die nächste Wachstumsphase eingeläutet. Mit dieser Strategie wird Holcim seine Position als führender Partner für nachhaltiges Bauen weiter stärken.

Das Recurring EBIT hat sich im ersten Halbjahr 2025 relativ zum Umsatz überproportional auf CHF 1'440 Millionen erhöht. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 10,8 Prozent in lokaler Währung und um 3 Prozent in Schweizer Franken. Die Erhöhung der Recurring EBIT-Marge um 90 Basispunkte auf 18,3 Prozent ist auf den Ausbau unseres Angebots zur Bedienung der gestiegenen Kundennachfrage nach den nachhaltigen Produkten und Lösungen von Holcim zurückzuführen, wobei das zirkuläre Bauen und die Dekarbonisierung das profitable Wachstum ebenfalls angekurbelt haben.

Der Umsatz belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 7'871 Millionen, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um +1,8 Prozent in lokaler Währung entspricht. Dabei hat sich das Momentum im zweiten Quartal verstärkt.

Anstieg des Recurring EBIT um +10,8% in lokaler Währung Umsatzwachstum von +1,8% in lokaler Währung

Über Holcim

Holcim (SIX: HOLN) ist mit einem Umsatz von CHF 16,2 Milliarden1 im Jahr 2024 der führende Partner für nachhaltiges Bauen und schafft Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt – von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 48'000 Mitarbeitende in 45 attraktiven Märkten in Europa, Lateinamerika sowie in Asien, im Nahen Osten und Afrika. Holcim bietet für jede Stufe des Bauprozesses hochwertige Baustoffe und Baulösungen von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Dächern und Wänden an und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPlanet, ECOPact und ECOCycle®.

1 Nach dem Spin-off neu ausgewiesener Umsatz für 2024, ohne Verkäufe an Amrize.



Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .

